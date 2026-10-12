Sheinbaum exige a Jalisco explicar represión contra marcha por agua limpia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Gobierno de Jalisco explicar la actuación de la Policía Estatal contra los manifestantes que salieron a las calles de Guadalajara, para denunciar la mala calidad del agua que llega a sus hogares, así como informar los motivos del operativo y dar a conocer los nombres de todas las personas detenidas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión”, afirmó durante su conferencia matutina.

Pidió al Gobierno estatal aclarar si se recurrió al uso de agua a presión y de gases lacrimógenos contra los ciudadanos, y revelar la lista completa de los detenidos.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la intervención policial fue una decisión exclusiva de la administración estatal y sostuvo que debe ser el Gobierno del Estado el que rinda cuentas sobre los hechos y sobre las personas bajo arresto.

“Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, si es que los utilizaron”, señaló.

La megamarcha se realizó el 11 de octubre de 2026. La movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas en la Glorieta de La Minerva, desde donde miles de ciudadanos avanzaron por la Avenida López Mateos hasta Casa Jalisco, residencia oficial del Gobernador Pablo Lemus Navarro, emanado de Movimiento Ciudadano.

El contingente ocupó más de 1.4 kilómetros de recorrido, según reportes ciudadanos.

Los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 13:20 horas frente a Casa Jalisco, donde los manifestantes arrojaron agua sucia, botellas y palos contra los policías estatales.

Los uniformados respondieron primero con chorros de agua a presión y después con gas lacrimógeno, que también alcanzó a personas ajenas a las agresiones, entre ellas niñas, niños y adultos mayores.

El coordinador general de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, confirmó 39 arrestos y reportó 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad, así como 31 civiles que requirieron atención médica.

La organización civil Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario difundió una lista con los nombres de 52 personas presuntamente detenidas de manera arbitraria, cuyo paradero, según el documento, se desconocía.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco informó que 16 de sus integrantes acompañaron la movilización en calidad de observadores y que brindó acompañamiento a 39 personas detenidas.

El organismo abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de los arrestados; cinco personas presentaron queja contra elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad.

La Universidad de Guadalajara confirmó el arresto de tres de sus estudiantes, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, mientras que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente reportó el traslado de alrededor de 32 personas a la Fiscalía estatal, entre ellas integrantes de su comunidad.

“Exhortamos a la Fiscalía estatal a respetar la integridad personal y el debido proceso de las personas detenidas, señalando sus nombres, el estado de salud en que se encuentran y los cargos en los que se sustenta su detención”, afirmó el Iteso mediante un comunicado.

Las inconformidades se dirigieron tanto al Gobierno de Jalisco como al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, organismo responsable del servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde los vecinos denuncian desde hace meses coloraciones inusuales, sedimentos y malos olores en el agua.

El 5 de octubre los habitantes ya habían realizado bloqueos en distintos puntos de la metrópoli, entre ellos Periférico Sur y Avenida 8 de Julio, López Mateos Sur, y el cruce de Colón con Jaime Torres Bodet.

La ZMG se abastece principalmente del Lago de Chapala, que aporta alrededor del 60 por ciento del volumen que consume, mediante un acueducto construido en 1991, que transporta entre 5 mil y 5 mil 500 litros por segundo, y un sistema de canales edificado en 1956, que aporta de 2 mil a 2 mil 500 litros por segundo y atraviesa zonas urbanizadas donde recibe descargas residuales e industriales.

El Gobierno de Jalisco anunció medidas para atender la situación, entre ellas la reducción del flujo de agua proveniente de la presa Las Pintas, y el SIAPA dará a conocer las colonias donde se aplicarán tandeos mientras se ajusta el suministro.