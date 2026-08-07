Sheinbaum exige aclarar injerencia de EU en traslado de ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el 7 de agosto de 2026 el llamado de Ken Salazar, ex titular de la Embajada de Estados Unidos en México, para dar por cerrado el caso del traslado de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, a territorio estadounidense, y sostuvo que México continuará exigiendo que se esclarezca si agencias de ese país intervinieron en la operación sin autorización del Gobierno mexicano.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria nacional afirmó que el asunto trasciende la detención del líder criminal y se vincula con el respeto a la soberanía nacional. “Para México, no para la Presidenta, para México, para el pueblo de México, es indispensable que todo esto sea clarificado”, declaró.

La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que la información proporcionada por las agencias estadounidenses ha sido contradictoria, por lo que consideró indispensable conocer cómo se ejecutó el operativo y si existió participación directa de autoridades extranjeras en territorio nacional. “Si tuvo que ver con una injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país sin intervención de México, es muy relevante”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo advirtió que una participación directa de agencias estadounidenses en territorio mexicano, sin autorización del Gobierno Federal, constituiría una injerencia violatoria de las normas nacionales. “Cuando hay injerencia de un país, en particular de Estados Unidos hacia México, o probable injerencia, no es un tema de decir bueno ya pasó, ya no pasa nada”, expresó.

La Presidenta de la República también planteó la necesidad de esclarecer si alguna institución estadounidense promovió la ruptura interna del cártel de Sinaloa que derivó en la ola de violencia registrada en esa entidad. “Si fue promovida esta división de un grupo delictivo por parte de alguna institución del Gobierno de los Estados Unidos, pues también se tiene que decir”, afirmó, y agregó que la detención no fue realizada por autoridades mexicanas.

Zambada García fue trasladado de México a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 y detenido en Texas por autoridades de ese país. Desde entonces, el Gobierno mexicano ha solicitado un informe detallado respecto a la manera en que se ejecutó el operativo, ante la ausencia de aviso previo y la falta de participación de instituciones nacionales.

El 5 de agosto de 2026, Salazar aseguró que Estados Unidos no participó en el secuestro del capo, reiteró que el traslado fue organizado por integrantes del cártel de Sinaloa y consideró que la captura debería celebrarse como una victoria para ambos países.

La mandataria nacional rechazó además que sea necesario negociar un nuevo acuerdo binacional en materia de seguridad, como propuso el ex diplomático, y consideró suficiente el entendimiento vigente entre ambos gobiernos. “No es necesario otro acuerdo”, sostuvo, al asegurar que el marco actual “es suficiente y está dando resultados”.

Sheinbaum Pardo puntualizó que cualquier acuerdo adicional tendría que preservar los cuatro principios que México ha exigido para la cooperación bilateral: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

La Presidenta de la República recordó que en administraciones anteriores se permitió que agencias estadounidenses planearan u operaran directamente en México, práctica que calificó como contraria al respeto de la soberanía nacional, y precisó que actualmente existe colaboración con distintas instituciones de ese país bajo la condición de que las operaciones en territorio mexicano sean planeadas y ejecutadas por autoridades nacionales.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo Federal descartó una posible reunión con Salazar, al argumentar que el ex funcionario estadounidense ya no ocupa un cargo público.