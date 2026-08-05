Sheinbaum exige detención de autores del asesinato de creador de contenido en Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó el 5 de agosto de 2026 la detención de los autores materiales e intelectual del homicidio del influencer César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras el creador de contenido realizaba una transmisión en vivo para redes sociales.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Presidenta señaló que las autoridades ya realizan las indagatorias correspondientes para cumplimentar las aprehensiones y establecer el móvil del crimen. “Vamos a esperar a toda la información. Evidentemente, tienen que detenerse a los autores materiales y —en todo caso— al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

El ataque ocurrió el 4 de agosto de 2026 frente a una franquicia de comida rápida ubicada sobre el bulevar Sánchez Alonso, en el Sector Tres Ríos de Culiacán. Gastélum se encontraba acompañado por otras dos personas cuando fue interceptado por dos individuos que llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza.

Momentos antes de la agresión, quienes acompañaban al influencer advirtieron la presencia de los atacantes, que pasaron junto a ellos en más de una ocasión. “Esos chavalos me dan miedo, oiga”, dijo uno de los presentes durante la transmisión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano arribaron al lugar para acordonar el área. Hasta el momento no se reporta ninguna persona detenida por los hechos.

Gastélum contaba con poco más de medio millón de seguidores y producía un proyecto denominado ‘Al Estilo Culiacán’, en el que mostraba la vida cotidiana de la capital sinaloense.

Sheinbaum Pardo insistió en que las investigaciones se encuentran en curso. “Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio”, agregó la presidenta de la República.

El homicidio se registró en un contexto de violencia sostenida en la entidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de homicidios en Sinaloa aumentó cerca de 75 por ciento entre 2024 y 2025. Las cifras provienen de las Estadísticas de Defunciones Registradas, elaboradas con información de los servicios médicos forenses, que difieren de las presentadas en las conferencias matutinas, basadas en reportes de las fiscalías estatales.

El incremento, identificado públicamente como “Narcoguerra”, se atribuye a las disputas entre grupos rivales del crimen organizado, así como a asesinatos, detenciones de sus integrantes y ajustes de cuentas.