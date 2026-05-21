Sheinbaum exige pruebas y confirma que Rocha permanece en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó desde Palacio Nacional que Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra en ese estado —específicamente en su domicilio— y reiteró que su Gobierno no actuará contra ningún funcionario señalado sin pruebas formales, carpeta de investigación y órdenes de aprehensión.

“Sí, entiendo que sí, está en Sinaloa, está en su casa”, respondió Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el paradero de Rocha Moya durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Descartó que exista una fuga o evasión y señaló que las demás nueve personas señaladas por las autoridades de Estados Unidos también podrán informar directamente sobre su situación.

“Entonces, él está en Sinaloa y ya él mismo podría informar o las otras nueve personas dónde están, pero no hay esta cosa de que ‘ahora dónde está y ya se escapó’”, puntualizó.

Defendió el principio de presunción de inocencia y subrayó que en México “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y afirmó que para proceder contra cualquier persona se necesitan pruebas, una carpeta de investigación sólida y, en su caso, órdenes de aprehensión.

Sheinbaum Pardo indicó además que no existe obligación legal alguna que imponga a México la vigilancia especial de personas mencionadas en investigaciones estadounidenses, entre ellas el Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez.

Precisó que Rocha Moya continúa bajo protección mientras avanzan las investigaciones.

Además, reclamó reciprocidad al Gobierno de Estados Unidos en materia de cooperación judicial y extradiciones, y recordó que México mantiene solicitudes pendientes ante autoridades estadounidenses que han sido rechazadas bajo el argumento de falta de evidencias.

Sheinbaum Pardo planteó que las acusaciones y su manejo político podrían responder a “otras intenciones”, vinculadas —sostuvo— con el intento de frenar “la transformación en México”.

Afirmó que defender el debido proceso y el Estado de derecho no debe depender de posturas políticas ni de la presión de adversarios.

Las declaraciones de la Presidenta se produjeron en el contexto de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los vinculó con operaciones de narcotráfico asociadas a la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.