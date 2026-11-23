La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este 23 de noviembre sus condolencias a los familiares de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que murieron durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, en Guasave.

Con ese mensaje abrió su conferencia de prensa matutina de este lunes en el Palacio Nacional.

“Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al País”, declaró, quien extendió el pésame a toda la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la captura del presunto líder criminal, reconoció la “profunda entrega a México” de los militares caídos y ofreció sus condolencias a las familias.

La Sedena publicó una esquela y comprometió apoyo institucional para los deudos.

Según un comunicado de la Sedena, el operativo se desarrolló la noche del 20 de noviembre en Guasave y estuvo encabezado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Los cuatro militares fallecidos eran elementos de fuerzas regulares de infantería que se trasladaban para reforzar las labores de seguridad en el municipio cuando fueron atacados por integrantes del grupo armado que intentaba impedir la detención de su jefe.

La dependencia reportó además siete presuntos agresores muertos, ocho personas detenidas y ningún daño a personas ajenas a los hechos.

Entre los detenidos se encuentran Germán “N”, “Serafín”, señalado como primo y segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como cuñado y presunto operador financiero.

En el lugar, los militares aseguraron un fusil Barrett calibre .50, otras 10 armas, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, municiones y equipo táctico. Meza Flores y otros dos presuntos integrantes de su estructura fueron trasladados a la Ciudad de México.

La detención provocó bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos que se extendieron a los municipios de Ahome, Guamúchil y Navolato.

Autoridades estadounidenses identifican a Meza Flores como líder de la organización Meza Flores, también conocida como Cártel de Guasave, con vínculos con la estructura de los Beltrán Leyva y como aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Terry Cole, director de la DEA, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que afirmó que el valor y el sacrificio de los soldados mexicanos no serán olvidados.