Sheinbaum extiende regularización de importación legal de vehículos usados

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la extensión al “decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, varados en la frontera norte, desde el 1 de octubre del presente año.

El decreto no aplicaría a la regularización de automóviles usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate” -que ingresan de contrabando a México-, pero sí para la importación definitiva de vehículos usados con importación legal, a través de aduanas y con la intervención de empresas dedicadas al comercio internacional de mercancías.

La Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo extendió hasta el 5 de noviembre de 2025, el decreto que permitiría la importación de vehículos usados, a través de una aduana, para que los automóviles tuvieran una estancia legal en la frontera norte de México.

El decreto más reciente, que databa de noviembre de 2022, estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2024, por lo que al haberse terminado su periodo legal, el Gobierno Federal decidió extender su funcionamiento por un año más, contado a partir del 5 de noviembre del presente año.

“Se estima conveniente retomar las medidas establecidas en el mismo [decreto], aunado a que el Gobierno de México continúa implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar”, dice el documento.

Según el decreto, los automóviles cuyo modelo fuera de cinco a nueve años anteriores al año que se realizara la importación, tendrían un arancel del 1 por ciento, mientras que los vehículos cuyo modelo fuera 10 años anteriores al año que se llevara a cabo la importación, se les impondría un arancel del 10 por ciento.

Dentro de sus argumentaciones, el decreto explicó que “la franja y región fronteriza norte del país presentan una dinámica económica específica con los Estados Unidos de América, dada su cercanía geográfica, por lo que, con el objetivo de seguir fortaleciendo la integración económica de la región de Norteamérica, se estima necesario mantener las condiciones favorables o ensamble en los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América o Canadá”.

Asimismo, el decreto estableció que el importador debería presentar el certificado de origen válido o el documento comprobatorio de origen que correspondiera a cada uno de los automóviles, entre otros documentos.

En el decreto se determinó, además, que no podrían importarse al país automóviles usados que, en su país de procedencia, estuviera restringida o prohibida su circulación o bien cuando no cumplieran con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente. Asimismo, no podrían ser traídos a México vehículos con reporte de robo.