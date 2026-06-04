Sheinbaum felicita a la UIF por recuperar recursos vinculados a García Luna

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Unidad de Inteligencia Financiera logró recuperar una parte significativa de los recursos desviados por Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.

Anunció el avance durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional y anticipó que próximamente se ofrecerá una explicación detallada.

“Por cierto, felicidades a la UIF porque se van a recuperar una buena parte de los recursos de García Luna. Ya va a venir ya sea Luisa o el propio director de la UIF para explicar”, declaró.

La recuperación más reciente se suma a los esfuerzos documentados desde 2024, cuando la UIF informó que el Gobierno mexicano había obtenido 2.5 millones de dólares de la trama financiera del ex funcionario, quien presuntamente desvió dinero del erario hacia sus propias empresas.

Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, precisó en aquella ocasión que los recursos provenían de propiedades que García Luna posee en Estados Unidos y que se encontraban bajo litigio.

“Hay siete resoluciones que declararon la culpabilidad por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna, que junto con su esposa y Linda Cristina Pérez, y sus cinco empresas, han sido declarados culpables”, explicó en ese momento.

Según la información proporcionada por la UIF, de una de esas cinco empresas se recuperaron casi 2 millones de dólares, que fueron entregados a la Tesorería de la Federación, además de un bien inmueble avaluado en 555 mil 800 dólares que aún no ha sido vendido.

García Luna cumple actualmente una condena de 38 años de prisión por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada en un penal de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, tras ser hallado culpable en 2023 por un tribunal federal de ese país.