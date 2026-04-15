Sheinbaum figura en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME

La revista TIME incluyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su listado de las 100 personas más influyentes del mundo.

La publicación destacó la gestión de la Mandataria durante su primer año completo de Gobierno, subrayando su capacidad para sortear presiones internacionales provenientes del Gobierno de Estados Unidos y su estrategia ante los desafíos de seguridad interna en territorio mexicano.

Según el perfil redactado por el periodista Ioan Grillo, Sheinbaum Pardo ha demostrado una notable destreza diplomática frente a las advertencias de aranceles y posibles intervenciones militares por parte de la administración de Donald Trump.

El texto resalta que Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura de defensa de la soberanía nacional con serenidad, evitando confrontaciones directas mientras implementa medidas pragmáticas en la relación bilateral con Estados Unidos.

En el ámbito de la seguridad pública, hizo énfasis en los operativos realizados contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y personas.

Destaca el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", cuya captura y posterior proceso de custodia han sido fundamentales para la estabilidad de la región y para fortalecer la imagen de autoridad de la Presidenta.

La revista TIME ubica a Sheinbaum Pardo como la única líder de América Latina presente en la edición de 2026, compartiendo espacio con figuras globales como el Papa León XIV y el Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El análisis sostiene que la Presidenta de México ha logrado consolidar una identidad política propia, alejándose de la sombra de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, mediante una combinación de populismo y pragmatismo que le ha otorgado altos índices de popularidad.

"Su respuesta a la ofensiva fue una lección de diplomacia", afirmó Grillo respecto a la conducción de la política exterior mexicana.

Señaló que a pesar de las críticas internas, Sheinbaum Pardo ha logrado resultados concretos al "golpear con dureza a los cárteles", lo que permitió mitigar las intenciones de una intervención extranjera en el País durante el presente año.

No obstante, el reconocimiento de la revista también señala los retos estructurales que persisten bajo la actual administración federal.

El informe menciona que el legado duradero de Sheinbaum dependerá de su capacidad para reactivar la economía mexicana, la cual se describe en un estado de estancamiento, así como de atender la crisis de seguridad y la problemática de las decenas de miles de personas desaparecidas que aún afectan al País.