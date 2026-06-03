Sheinbaum firma acuerdo para bajar el precio del jitomate y priorizar el mercado nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 3 de junio el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, con el objetivo de estabilizar el mercado interno y reducir el precio del producto, que acumuló más de dos meses y medio con una inflación anual superior a 100 por ciento.

El acuerdo fue suscrito entre el Gobierno federal y representantes del sector privado, incluidos productores de 18 estados, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, con el compromiso de priorizar el abastecimiento del mercado nacional sobre la exportación.

Del total de la producción nacional de jitomate, aproximadamente 50 por ciento se destina a mercados externos.

El mecanismo beneficiará a más de 12 mil productores de pequeña y mediana escala, quienes generan alrededor de 3.7 millones de toneladas del producto al año en una superficie superior a 50 mil hectáreas.

Según el Gobierno federal, el acuerdo busca vincular directamente a productores y compradores para mejorar las condiciones de comercialización y construir lo que la administración denomina prosperidad compartida.

En el encuentro participaron Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público; y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

La estrategia será coordinada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con apoyo de la SHCP; la Procuraduría Federal del Consumidor; los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; las Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida.

Como parte del esquema, la Sader desarrollará una plataforma digital de planeación que vinculará la capacidad productiva con la demanda nacional y los compromisos de exportación.

A través de esa herramienta se emitirán avisos de siembra para coordinar la producción, mantener el equilibrio del mercado y construir precios de referencia.

Profeco realizará monitoreos permanentes en los puntos de venta para verificar que los beneficios lleguen efectivamente a los consumidores.

Sheinbaum Pardo atribuyó el alza en el precio del jitomate a las heladas registradas en Florida, Estados Unidos, a finales de 2025, que afectaron la producción de ese estado y elevaron la demanda de producto mexicano para la exportación.

“Se está exportando muchísimo el jitomate a los Estados Unidos y ese precio alto en los Estados Unidos está impactando en México”, declaró la Mandataria nacional.

Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Sader, señaló que el mecanismo busca estabilizar gradualmente los precios tras una confluencia de factores adversos: las heladas en territorio estadounidense, granizadas en regiones productoras de México y la incidencia de algunas plagas en los cultivos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el precio del jitomate registró durante la primera quincena de marzo de 2026 un incremento anual de 152 por ciento, su nivel más alto desde febrero de 2006, mientras que en la primera quincena de mayo el alza anual fue de 118.5 por ciento.

Los productores incorporados al acuerdo podrán acceder a créditos, capacitación, asistencia técnica, semillas, plántulas, fertilizantes e insumos para protección de cultivos, además de acompañamiento especializado en materia de sanidad e inocuidad.

El Gobierno federal precisó que el mecanismo es de carácter voluntario y busca coordinar a los sectores público, productivo, comercial y académico para fortalecer el abasto nacional y proteger la economía familiar.