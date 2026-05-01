Sheinbaum firma acuerdo para dar inicio a la reducción paulatina de la jornada laboral a 40 horas; adelanta aumento de salario a trabajadores del Estado

En el marco del Día del Trabajo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el acuerdo constitucional con el que se da inicio al proceso para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

La Mandataria firmó el documento durante su conferencia de prensa matutina acompañada de líderes sindicales y de funcionarios públicos, entre los que estaba el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, así como la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Las y los trabajadores de México han vivido, con los gobiernos de la transformación, la primavera en el mundo laboral”, declaró la Mandataria.

El decreto por el que se reforma el artículo 123 constitucional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de marzo, en el que se establece un límite de 40 horas semanales con al menos un día de descanso.

Además, se prohíbe reducir salarios y prestaciones durante su implementación, la cual se hará de forma gradual de la siguiente manera:

● 48 horas en 2026 (periodo de adecuación para empresas y trabajadores).

● 46 horas en 2027

● 44 horas en 2028

● 42 horas en 2029

● 40 horas en 2030

Además, el pasado abril el Senado aprobó una reforma secundaria, en la que se modifica la Ley Federal del Trabajo para concretar la modificación constitucional.

En esta se establece la obligación a los patrones de crear un registro electrónico de la jornada laboral de cada persona trabajadora, así como multas en caso de incumplir.

También se establece que el trabajo extraordinario se pagará con un 100 por ciento más de lo fijado para las horas normales (pago al doble) y que existirá un límite de 12 horas extras a la semana, las cuales solo podrán repartirse en un máximo de cuatro días (hasta cuatro horas por día).

La suma de la jornada normal más las horas extras jamás podrá superar las 12 horas en un solo día.

Sin embargo, si se rebasan esos límites, el empleador tendrá la obligación de pagar al triple esas horas, algo que en la actualidad ocurre después de las 9 horas adicionales.



Trabajadores del Estado ganarán el salario medio del IMSS

Previo a la firma, la mandataria declaró que tenía la intención de que se publicara por la tarde el acuerdo para garantizar que las y los trabajadores del Estado ganen el salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que este aumente cada año por encima de la inflación.

“Espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso, en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto”, dijo la Presidenta.

Dicho decreto está pendiente desde el 2024 y formaba parte del llamado Plan C del ahora ex Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, Morena y aliados congelaron el acuerdo a falta de un solo trámite.

Esta reforma a diversas fracciones del artículo 123 constitucional fue aprobada el 24 de septiembre de 2024 en la Cámara de Diputados, el 9 de octubre en el Senado de la República y, para el 14 de octubre, 17 legislaturas de los estados ya le habían dado su aval.

Únicamente estaba pendiente la declaratoria de reforma constitucional para que fuera promulgado por la Presidenta.

Sheinbaum fue cuestionada al respecto el pasado 26 de febrero durante su conferencia de prensa matutina, donde explicó que no había sido publicado por “un tema de recursos”.

“Tenemos que plantearlo también de manera paulatina, porque de un año a otro, pues tiene un impacto en los recursos públicos. Entonces, tenemos que hacerlo de manera paulatina y ya lo presentamos aquí”, declaró sin dar más detalles.

De acuerdo con el tabulador de Salario Asociado a Trabajadores Asegurados al IMSS de la Secretaría del Trabajo, el salario promedio de 2025 fue de 624 pesos diarios, es decir, 18 mil 743 pesos mensuales.

De publicarse el acuerdo, tendría un impacto en el sueldo mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras.