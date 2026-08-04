Sheinbaum firma decreto para reforzar transparencia en el Gobierno federal

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, firmó este 4 de agosto un decreto presidencial con el objetivo de fortalecer el principio de máxima publicidad e impulsar a todas las instituciones públicas a difundir información más allá de sus obligaciones legales vigentes.

Además, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, adelantó que alistan modificaciones a la Ley General de Transparencia para formalizar estos cambios a nivel legislativo.

Durante la presentación del plan, Buenrostro señaló que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), la Plataforma Nacional de Transparencia —que tiene más de ocho años de antigüedad— ha sido estabilizada.

De acuerdo con la funcionaria, el portal experimentaba caídas constantes durante el proceso de transferencia hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Como parte de las mejoras de acceso, señaló que se integraron herramientas de descarga que facilitan la consulta de datos en formatos manipulables y análisis más esquemáticos. Adicionalmente, dijo que se estableció un plazo máximo de 30 días hábiles para incorporar nuevos contenidos de interés público y actualizaciones en el portal.

“Actualmente se publica cada 3 meses, lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones. Entonces, todos los contratos del Gobierno Federal se publicarán de manera mensual”, sentenció Buenrostro.