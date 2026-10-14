Sheinbaum firma decreto que obliga a redes sociales a proteger a niñas, niños y adolescentes

“Es obligatorio más no punitivo”, explicó Alcalde, a la vez que precisó que las plataformas deberán documentar e informar las acciones implementadas para cumplir con el decreto.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei conocieron las disposiciones y manifestaron disposición para avanzar en su aplicación, por lo que solicitaron un mes para realizar los ajustes necesarios.

Las empresas tendrán 30 días naturales para implementar las medidas, cuyo cumplimiento supervisará la Agencia de Transformación Digital.

La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre un decreto que obliga a las plataformas digitales a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas que pongan en riesgo su integridad.

Luisa Alcalde informó que Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei se mostraron a favor de la iniciativa.

Luisa Alcalde informó que Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei se mostraron a favor de la iniciativa.

Sheinbaum advirtió que, si las plataformas incumplen el decreto, su gobierno buscará establecer sanciones mediante una ley, aunque por ahora las empresas tendrán un mes para implementar las medidas: “Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.



¿Qué contenidos deberán retirar las plataformas?

Alcalde detalló que el decreto prohíbe que las plataformas permitan a menores acceder a contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

La medida se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de promover el uso seguro de internet y prevenir la violencia digital.

Para cumplir con estas disposiciones, las empresas deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan las conductas señaladas, verificar la edad de las personas usuarias y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.

También tendrán que habilitar mecanismos para reportar publicaciones y activar por defecto configuraciones de privacidad y seguridad para menores, sin que estos deban habilitarlas por su cuenta.



Plataformas deberán colaborar con autoridades

El decreto establece que las empresas deberán contar con un punto de contacto para atender requerimientos de las autoridades, preservar y entregar evidencia relevante para las indagatorias y alertar cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.

Además, tendrán que publicar los criterios que utilizarán para identificar y retirar el material prohibido.

Alcalde agregó que el gobierno mantendrá acciones preventivas junto con las secretarías de Educación Pública y de Salud, entre ellas la Línea de la Vida, que brinda orientación y apoyo psicológico, y el programa “El ABC de las emociones”, enfocado en la salud mental y el uso consciente de las redes sociales.

Además, la Consejería Jurídica abrirá un espacio de discusión para elaborar propuestas regulatorias que refuercen la protección de menores en entornos digitales.

Con la firma del decreto, el gobierno federal busca proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos y otros riesgos en plataformas digitales.

La medida ocurre en medio de las preocupaciones por el impacto de las redes sociales, cuyo diseño cuestionó Sheinbaum al afirmar que “se diseñan para generar adicción”, y establece un plazo de 30 días para que las empresas implementen las medidas e informen sobre su cumplimiento.