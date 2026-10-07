Sheinbaum firma reforma que obliga a renunciar a doble nacionalidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 7 de octubre la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una Gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad.

La firma ocurrió durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informó que la modificación entrará en vigor en 2028 y que sería publicada la tarde de este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.

La disposición será aplicable a quienes pretendan registrarse como candidatos a esos tres cargos de elección popular y cuenten con doble nacionalidad.

El requisito deberá cumplirse antes del registro ante el Instituto Nacional Electoral.

“Establece como requisito necesario para toda persona que quiera registrarse como candidato, candidata para ser Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, tendrá necesariamente, previo al registro del INE, de contar con doble nacionalidad, renunciar a ella”, señaló Alcalde Luján.

Explicó que posteriormente deberán emitirse disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento y las autoridades ante las cuales deberá realizarse la renuncia.

Indicó que el trámite no se limitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que también deberá efectuarse ante las autoridades del País cuya nacionalidad se pretenda abandonar.

La reforma fue aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y posteriormente recibió el aval de 22 legislaturas locales, conforme al procedimiento previsto para las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 6 de octubre, la Cámara de Diputados y el Senado de la República realizaron la declaratoria de constitucionalidad correspondiente, con lo que se completó el procedimiento previo a la firma presidencial y a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sheinbaum Pardo explicó que a partir de 2028, quien pretenda postularse a una gubernatura, a la Jefatura de Gobierno capitalina o a la Presidencia de la República solo podrá ser mexicano.

La entrada en vigor en 2028 implica que el requisito no aplicará a los procesos electorales previos a esa fecha y que su primera aplicación relevante correspondería a las elecciones que se celebren a partir de ese año, una vez emitidas las normas reglamentarias que definan el procedimiento de renuncia.