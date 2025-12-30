Sheinbaum garantiza reparación integral por accidente ferroviario en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el día 28 de diciembre en Oaxaca, recibirán una reparación integral del daño.

El siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 104 heridas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas en diversas instituciones de salud.

Sheinbaum Pardo precisó que la entrega inicial de 30 mil pesos realizada el 29 de diciembre a los afectados constituye un apoyo inmediato para solventar gastos emergentes y no representa la indemnización definitiva.

Según explicó, el proceso de compensación integral será gestionado a través de la aseguradora de la institución ferroviaria y conforme a las determinaciones que emita la Fiscalía correspondiente en comunicación directa con las víctimas.

Respecto a la situación de salud de los lesionados, el Gobierno federal informó que 36 personas continúan bajo vigilancia médica.

La distribución de los pacientes se desglosa en 11 ciudadanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 14 en el IMSS-Bienestar, siete en el ISSSTE, dos en hospitales de la Secretaría de Marina, uno en el hospital de la Cruz Azul Laguna y uno en el centro médico de Petróleos Mexicanos.

”Evidentemente, habrá una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares, ese es un proceso que viene de la aseguradora del Tren y después lo que determine la Fiscalía”, declaró Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

Añadió que se ha dispuesto un servidor público por cada familia para brindar acompañamiento permanente y apoyo ante lo que calificó como un suceso doloroso.

Enfatizó que el objetivo primordial de la administración es

mantener una presencia constante y cercana con los afectados para garantizar que reciban todos los apoyos institucionales necesarios.

Reiteró que la asistencia económica inicial de 30 mil pesos buscó evitar que los familiares utilizaran recursos propios para traslados y acompañamiento durante los primeros días tras el descarrilamiento.

El proceso jurídico y administrativo para la indemnización final continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, una vez que la Fiscalía concluya las diligencias necesarias para determinar las causas exactas del siniestro en el tramo ferroviario de Oaxaca.

Se espera que el acompañamiento de los servidores públicos asignados a cada familia persista hasta que se concrete la entrega de los recursos de la aseguradora y se resuelva la situación legal del caso.

El lunes, el Gobierno reveló la identidad de las 13 personas fallecidas, entre quienes se encuentran dos menores de edad.

La lista de víctimas mortales incluye a Elena Solorza Cruz, María Antonia Rosales Mendoza, Bersain Cruz López, María Concepción Barbosa Acevedo, Israel Enrique Gallegos Soto, Inés Alvarado Rojas, Amada Rasgado Lázaro, Patricia Medina Pérez, Luisa Camila Serrano Moreno, María Luisa Pasaron González, Raúl López Cruz, Rogelio Alfonso Luna Luna y Honoria Medina Pérez.