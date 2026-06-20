Sheinbaum inaugura bachillerato especializado en IA y robótica en Tijuana

Acompañada por dos robots creados por estudiantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290 de Tijuana, Baja California, especializado en temas de inteligencia artificial, semiconductores y robótica.
Dicho plantel es parte de la estrategia para crear 200 mil nuevos lugares de Educación Media Superior en todo el país.
Con el CBTIS No. 290 podrán estudiar 540 jóvenes por turno y para su creación se requirió una inversión de 66.5 millones de pesos (mdp): 49.2 mdp en obra y 17.7 mdp en equipamiento.
Las instalaciones cuentan con dos edificios de tres niveles, 12 aulas, un laboratorio y cancha multifuncionales, plaza cívica, andadores y áreas verdes.
De acuerdo con la presidenta, la estrategia para la educación media superior consta de dos partes, una de ellas es la ampliación de las secundarias para que en el turno vespertino tengan preparatorias y la construcción de escuelas.
Y el segundo es el nuevo modelo Bachillerato Nacional ´Margarita Maza’.
“De todos estos modelos, que son parte del Bachillerato Nacional, son 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria en todo el país”, explicó Sheinbaum.
El plan también incluye la integración de distintos subsistemas en el Bachillerato Nacional, la actualización de programas académicos y la expansión de la infraestructura educativa para aumentar la cobertura en este nivel.
Además dijo que en Baja California hay continuidad para acceder a la Educación Superior, a través de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) que ya está en funcionamiento.
En el evento de inauguración estuvo presente el titular de la SEP, Mario Delgado, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quien agradeció la puesta en marcha del plantel.
Jubilados y pensionados protestan en Tijuana tras visita de Sheinbaum
Previo a sus eventos en Tijuana, Baja California, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reclamaron por la reforma constitucional para reducir el monto de pensiones para ex funcionarios.
Los inconformes se acercaron a la camioneta en la que viajaba la mandataria para pedirle que revise la retroactividad que fue incluida en la reforma al artículo 127 constitucional.
“Ya se está atendiendo”, respondió Sheinbaum a los reclamos.
Otra persona también pidió certeza jurídica y mencionó que sus pensiones son parte de sus derechos ganados tras laborar 25, 30 o más años.
La mandataria también evitó pronunciarse sobre el retiro de la CNTE en la CDMX y la entrega de presupuesto al magisterio, aseguró que será la SEP y Gobernación los que brinden información.