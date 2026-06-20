Sheinbaum inaugura bachillerato especializado en IA y robótica en Tijuana

Acompañada por dos robots creados por estudiantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290 de Tijuana, Baja California, especializado en temas de inteligencia artificial, semiconductores y robótica.

Dicho plantel es parte de la estrategia para crear 200 mil nuevos lugares de Educación Media Superior en todo el país.

Con el CBTIS No. 290 podrán estudiar 540 jóvenes por turno y para su creación se requirió una inversión de 66.5 millones de pesos (mdp): 49.2 mdp en obra y 17.7 mdp en equipamiento.

Las instalaciones cuentan con dos edificios de tres niveles, 12 aulas, un laboratorio y cancha multifuncionales, plaza cívica, andadores y áreas verdes.

De acuerdo con la presidenta, la estrategia para la educación media superior consta de dos partes, una de ellas es la ampliación de las secundarias para que en el turno vespertino tengan preparatorias y la construcción de escuelas.