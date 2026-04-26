Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles que va de CDMX al AIFA; ‘misión cumplida’, dice

El nuevo recorrido comprende un total de 41 kilómetros, de los cuales 18 kilómetros aprovechan la vía existente del tren suburbano de Buenavista a Lechería. Este nuevo tramo incluye seis nuevas estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga y Jaltocan y la Terminal AIFA.

La ceremonia contó con la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca , así como mandos militares y miembros del Gabinete federal.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles, una obra que conecta la estación Buenavista en la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El sistema está diseñado para realizar el viaje completo en 43 minutos, aunque durante la fase inicial de inicio de operaciones el tiempo estimado será de 60 minutos debido por el “asentamiento y la experiencia que se va adquiriendo”, señaló Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Los trenes alcanzarán velocidades promedio de 65 kilómetros por hora y una velocidad máxima de hasta 130 kilómetros por hora.

Se informó que para satisfacer una demanda que podría alcanzar los 82 mil pasajeros diarios, se asignaron 10 trenes, cada uno con capacidad para 719 personas.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario señaló que estos trenes, que tienen una longitud de 100 metros, pueden acoplarse entre sí, lo que permitirá transportar a más de mil pasajeros al mismo tiempo durante los picos de demanda.

En materia de seguridad y operación, se informó que el recorrido cuenta con 294 cámaras de vigilancia y 448 bocinas.

Además, en las vías que van paralelas al tren, se realizaron 27 mil metros cuadrados de reencarpetado, 2 mil metros cuadrados de banquetas, luminarias para senderos seguros y la creación de 32 obras artísticas.

Las autoridades informaron que el tren con destino al AIFA se identificará por llevar los colores de la bandera, a diferencia del tren regular hacia Cuautitlán que es de color rojo.

En esta etapa inicial operarán con frecuencias de 30 minutos, con el objetivo de reducirlas posteriormente a 12 minutos.