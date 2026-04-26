Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles que va de CDMX al AIFA; ‘misión cumplida’, dice

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles, una obra que conecta la estación Buenavista en la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La ceremonia contó con la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, así como mandos militares y miembros del Gabinete federal.
El nuevo recorrido comprende un total de 41 kilómetros, de los cuales 18 kilómetros aprovechan la vía existente del tren suburbano de Buenavista a Lechería. Este nuevo tramo incluye seis nuevas estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga y Jaltocan y la Terminal AIFA.
El sistema está diseñado para realizar el viaje completo en 43 minutos, aunque durante la fase inicial de inicio de operaciones el tiempo estimado será de 60 minutos debido por el “asentamiento y la experiencia que se va adquiriendo”, señaló Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Los trenes alcanzarán velocidades promedio de 65 kilómetros por hora y una velocidad máxima de hasta 130 kilómetros por hora.
Se informó que para satisfacer una demanda que podría alcanzar los 82 mil pasajeros diarios, se asignaron 10 trenes, cada uno con capacidad para 719 personas.
El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario señaló que estos trenes, que tienen una longitud de 100 metros, pueden acoplarse entre sí, lo que permitirá transportar a más de mil pasajeros al mismo tiempo durante los picos de demanda.
En materia de seguridad y operación, se informó que el recorrido cuenta con 294 cámaras de vigilancia y 448 bocinas.
Además, en las vías que van paralelas al tren, se realizaron 27 mil metros cuadrados de reencarpetado, 2 mil metros cuadrados de banquetas, luminarias para senderos seguros y la creación de 32 obras artísticas.
Las autoridades informaron que el tren con destino al AIFA se identificará por llevar los colores de la bandera, a diferencia del tren regular hacia Cuautitlán que es de color rojo.
En esta etapa inicial operarán con frecuencias de 30 minutos, con el objetivo de reducirlas posteriormente a 12 minutos.
Tarifas y horarios
Durante el primer mes de operaciones se anunció una tarifa promocional de 45 pesos para el viaje completo al AIFA y de 11.50 pesos para los traslados hacia las estaciones intermedias y una vez que concluya este periodo publicarían las tarifas oficiales para el resto del tiempo de la operación.
“Lo que sí les podemos asegurar es que va a ser mucho más barata que otros medios de transporte”, afirmó Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) .
Se informó además que el pago se podrá realizar con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México y, próximamente, también con la tarjeta del Tren Suburbano.
Los horarios estarán homologados con los del Metro capitalino: de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas, sábados de 6:00 a 24:00 horas, y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.
Por otra parte, las autoridades confirmaron que las vías para conectar este sistema con la ciudad de Pachuca ya presentan un 30 por ciento de avance.
Durante su discurso, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la estación terminal del aeropuerto llevará además el nombre de Clara Krause, esposa del General Felipe Ángeles.
“El día de hoy podemos decir como dice las fuerzas armadas: misión cumplida, cumplimos con el pueblo de México”, concluyó la Mandataria.