$!Sheinbaum inaugura la autopista Tepic-Compostela y anuncia ampliación hacia San Blas

Desde Xalisco, Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la autopista Tepic-Compostela, que beneficiará a más de 490 mil habitantes, y anunció su ampliación hasta Las Varas-Platanitos y San Blas para preservar las fuentes de empleo y mejorar la conectividad de la región.

“No solamente inauguramos la carretera, sino que ya estamos anunciando que continúa esta carretera a Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas. Inicia ya la construcción de la carretera para que todas y todos puedan seguir con trabajo”, informó.

De acuerdo a un comunicado, la Presidenta reconoció la participación del sector privado en la construcción de esta obra, pues recordó que hay una buena relación entre las empresas y el gobierno, ya que cuando no hay intereses personales, el único interés que importa es el del pueblo y con ello México avanza.

También resaltó el papel de las y los trabajadores mexicanos, particularmente los de la construcción, que no solo sostienen la economía del País, sino también la de Estados Unidos.