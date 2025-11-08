Nacional
Obras públicas

Sheinbaum inaugura la autopista Tepic-Compostela y anuncia ampliación hacia San Blas

La obra tuvo una inversión de 4 mil 212 millones de pesos y beneficiará a habitantes de los municipios de Compostela, Tepic y Xalisco
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/11/2025 20:03
08/11/2025 20:03

Desde Xalisco, Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la autopista Tepic-Compostela, que beneficiará a más de 490 mil habitantes, y anunció su ampliación hasta Las Varas-Platanitos y San Blas para preservar las fuentes de empleo y mejorar la conectividad de la región.

“No solamente inauguramos la carretera, sino que ya estamos anunciando que continúa esta carretera a Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas. Inicia ya la construcción de la carretera para que todas y todos puedan seguir con trabajo”, informó.

De acuerdo a un comunicado, la Presidenta reconoció la participación del sector privado en la construcción de esta obra, pues recordó que hay una buena relación entre las empresas y el gobierno, ya que cuando no hay intereses personales, el único interés que importa es el del pueblo y con ello México avanza.

También resaltó el papel de las y los trabajadores mexicanos, particularmente los de la construcción, que no solo sostienen la economía del País, sino también la de Estados Unidos.

La obra inaugurada consta de una extensión de 26 kilómetros, con 10 puentes, dos entronques y un túnel; tuvo una inversión de 4 mil 212 millones de pesos y generó más de 2 mil 900 empleos directos e indirectos.

Con esta nueva vialidad se reducirá el tiempo de traslado a la mitad, lo que representa 35 minutos menos de trayecto.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, estimó que todos los días transitan al menos 6 mil 500 vehículos por los municipios de Compostela, Xalisco y Tepic.

Destacó que esta obra se realizó con un esquema de construcción denominado Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, que permite que la obra sea propiedad del Gobierno federal y no de los privados.

El Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, consideró que este carretera, con su inauguración, va a posicionar a la entidad como la mejor conectada en todo el País.

