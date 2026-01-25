$!Sheinbaum inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas en Tamaulipas; destaca aumento en recaudación

Afirmó que el crecimiento en la recaudación es resultado de la digitalización de procesos, la instalación de equipos no intrusivos y de la honestidad de los funcionarios públicos.

Durante su mensaje, Sheinbaum subrayó que las aduanas son “instalaciones sumamente estratégicas” porque representan seguridad nacional, soberanía y desarrollo con bienestar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde destacó que la modernización aduanera permitió que los ingresos por este concepto aumentaran 25 por ciento de 2024 a 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos.

La Mandataria dijo que el objetivo este año es alcanzar ingresos por un billón 500 mil millones de pesos en aduanas, lo que implicaría un incremento adicional de 250 mil millones de pesos.

Señaló que reducir los tiempos de despacho y unificar procesos con el SAT es clave para mejorar la eficiencia y competitividad del comercio exterior.

Sheinbaum reconoció el trabajo del personal aduanero, de la Agencia de Transformación Digital y de las Fuerzas Armadas, y afirmó que la concentración de la ANAM en esta nueva sede en Nuevo Laredo permitirá “mayor eficiencia, mayor productividad y mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas”.

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, resaltó la relevancia histórica y económica de Nuevo Laredo como el principal puerto comercial y aduanero de la frontera y de América Latina.

Señaló que la decisión de instalar la sede de la ANAM en esta ciudad reconoce su papel estratégico en el comercio internacional.

Villarreal destacó proyectos de infraestructura en marcha, como la ampliación del Puente Nuevo Laredo III, que pasará de ocho a 18 carriles para carga, así como la doble vía ferroviaria, única en la frontera mexicana, que permite el flujo comercial simultáneo en ambos sentidos. También mencionó el arranque del tren del Golfo de México en la ruta Saltillo–Nuevo Laredo.

El director de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que la nueva sede es “un paso firme en el fortalecimiento institucional del Estado mexicano”.

Detalló que el complejo cuenta con más de 29 hectáreas y 320 mil metros cuadrados construidos, con capacidad para más de mil 100 trabajadores y 600 viviendas para el personal.

Marín subrayó que las aduanas “no son solo puntos de control”, sino espacios donde se protege la soberanía y se ordena el comercio exterior con legalidad y transparencia. Añadió que desde Nuevo Laredo se fortalecerá la planeación y coordinación del sistema aduanero nacional.



Sedena destaca aseguramientos de armas, dinero, drogas y huachicol en aduanas

El Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que Nuevo Laredo genera alrededor del 33 por ciento de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del País, y señaló que la infraestructura en la materia refuerza la seguridad nacional y el control del comercio exterior.

Detalló que, como resultado de la operación aduanera y de vigilancia, se han asegurado mil 533 armas, 4 mil 876 vehículos, 603 carros tanque, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, alrededor de cinco toneladas de cocaína y más de cuatro toneladas de metanfetaminas, además de 180 millones de pesos, más de 180 millones de dólares y 177 mil euros.

Trevilla agregó que las 32 aduanas administradas por personal militar registraron en 2025 un incremento cercano al 15 por ciento en la recaudación fiscal, y sostuvo que estos resultados han permitido debilitar la estructura económica del crimen organizado y fortalecer la seguridad en la frontera norte.