$!Sheinbaum inaugura primera etapa del hospital del ISSSTE en Acapulco, sin plantilla médica completa y sin obra concluida al 100%

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este viernes la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, que iniciará con el servicio de consulta externa el próximo 25 de agosto, aunque sin la plantilla médica completa, sin área de urgencias, laboratorio, ni especialidades, y sin que la obra esté concluida al 100 por ciento. La obra fue iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su gobierno criticó a sus antecesores que dejaron hospitales inconclusos, pero su administración hizo lo mismo. El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, sostuvo que este nuevo hospital, con inversión de más de 3 mil millones de pesos, será el más moderno de todo Guerrero, “mejor que cualquier otro hospital público y privado de esta entidad”.

El funcionario detalló que el hospital contará con acelerador lineal para atención del cáncer, equipo de resonancia magnética, sala de hemodinamia, quirófanos, 50 salas de hemodiálisis, 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias, con un baño para cada dos camas hospitalarias, y estará totalmente equipado para atención de 30 especialidades. “¡La obra está totalmente terminada. El hospital está totalmente equipado, incluye consulta externa, farmacia, área de gobierno, área de enseñanza y otras áreas que comienzan a funcionar este lunes siguiente. En las próximas semanas estarán entrando en funciones las áreas de urgencias, laboratorio, banco de sangre, los quirófanos y el resto de las áreas del hospital”, declaró.

“Va a ir funcionando en siguientes dos meses”: Sheinbaum Durante la inauguración, la mandataria destacó que el hospital cuenta con ocho quirófanos totalmente equipados, además de las especialidades y lo calificó como “una maravilla”. “Va a ir funcionando en los siguientes dos meses”, dijo Sheinbaum. “Están en el proceso de contratación de todas las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de salud que se requiere y el lunes 25 se abre toda la consulta externa y poco a poco van a ir abriéndose todas las especialidades”. De acuerdo con El Sur de Acapulco, en lo que será la entrada de emergencias, ayer, trabajadores se esforzaban por terminar lo que será una caseta de vigilancia junto al acceso, se pintaban las líneas peatonales y las guarniciones en las vialidades internas del hospital.