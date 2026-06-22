Sheinbaum inaugurará planta de moscas estériles en Chiapas para combatir el gusano barrenador

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el viernes de esa misma semana sería inaugurada en Chiapas la planta de producción de moscas estériles destinada a combatir la plaga del gusano barrenador, aunque reconoció que aún no existe una fecha definida para la reapertura de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de ganado en pie.

Informó que la instalación arrancará operaciones con una primera fase de producción y aumentará de forma gradual el número de ejemplares liberados para contener la plaga, que ya fue detectada también en territorio estadounidense.

“El viernes vamos a Chiapas a inaugurar la planta con su primera producción, es la primera fase y después va a ir aumentando el número de ejemplares que se van a producir”, expresó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la decisión sobre una eventual reapertura fronteriza corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses, por lo que evitó fijar plazos para el restablecimiento del comercio ganadero.

“Es muy difícil que nosotros digamos cuándo se va a abrir porque no depende de nosotros, depende de los Estados Unidos”, afirmó.

También destacó que, pese al cierre de la frontera, los productores mexicanos encontraron alternativas para sostener sus ventas mediante el engorde del ganado y la exportación de carne procesada.

Según precisó, durante el último año las exportaciones mexicanas de carne empacada hacia Estados Unidos crecieron entre 23 y 30 por ciento, lo que permitió amortiguar parte de las pérdidas derivadas de las restricciones sanitarias.

“Lo que hicieron fue engordar aquí y después producir carne y exportarla. Entonces también le dieron un poco la vuelta a la situación que se estuvo viviendo”, explicó.

Reveló además que México propuso a Estados Unidos la creación de una comisión binacional permanente para atender el problema sanitario, sin que Washington haya emitido una respuesta definitiva.

Aunque ambos países ya celebran reuniones técnicas de forma constante, el Gobierno mexicano busca institucionalizar el mecanismo ante la expansión de la plaga hacia el vecino País del norte.

“Lo que nosotros hemos propuesto es que se haga una comisión formal binacional. Así se hizo en su momento cuando México y Estados Unidos vivieron una situación de esta plaga”, señaló.

Sheinbaum Pardo subrayó que la nueva instalación fortalecerá la estrategia conjunta para contener la plaga y precisó que una parte relevante de la inversión fue aportada por Estados Unidos.

La crisis sanitaria motivó el cierre de la frontera al ganado mexicano en pie, medida que afectó a una actividad que exporta habitualmente más de un millón de cabezas de ganado al año hacia ese mercado.

En semanas recientes, autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron casos de gusano barrenador en Texas y Nuevo México, lo que reactivó las gestiones mexicanas para consolidar una coordinación binacional más amplia.