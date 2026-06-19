Sheinbaum informa que en encuentro con Felipe VI en Palacio Nacional abordará los abusos de la conquista

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que durante el encuentro que sostendrá con el Rey de España Felipe VI el próximo 25 de junio en el Palacio Nacional dialogarán sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y los abusos de la conquista, entre otros temas de la relación bilateral, en una visita que será breve y que ocurre en el contexto de su asistencia al Mundial de Futbol. Las declaraciones fueron hechas este viernes durante la conferencia matutina que encabezó la Mandataria, en la que además explicó que el monarca español tiene prevista una estancia corta en México, ya que su principal motivo de viaje es asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara, Jalisco.

La Mandataria ha sostenido que España debe reconocer los abusos de la conquista a los pueblos indígenas de México

Sheinbaum señaló que el debate sobre los pueblos originarios, los abusos de la conquista y el tema del perdón no ha impedido la relación entre México y España, al subrayar que los vínculos bilaterales “siempre han existido en todos los ámbitos” y nunca se han interrumpido. Explicó que recientemente han sostenido encuentros empresarios españoles con funcionarios de su gobierno en áreas como Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de una amplia comunicación en materia turística.

Encuentro en Palacio Nacional De acuerdo con lo dicho por la Presidenta, el encuentro en Palacio Nacional será una conversación de alcance limitado en tiempo, en la que se abordarán distintos asuntos. Sobre el tema del reconocimiento histórico y los abusos de la conquista, Sheinbaum señaló que será parte de los puntos a tratar. “Vamos a platicar con el Jefe del Estado español, voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista”, dijo.

Felipe VI visitará México para asistir a un partido de futbol en el marco del Mundial 2026. ( )