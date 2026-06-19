Sheinbaum informa que en encuentro con Felipe VI en Palacio Nacional abordará los abusos de la conquista

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que durante el encuentro que sostendrá con el Rey de España Felipe VI el próximo 25 de junio en el Palacio Nacional dialogarán sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y los abusos de la conquista, entre otros temas de la relación bilateral, en una visita que será breve y que ocurre en el contexto de su asistencia al Mundial de Futbol.
Las declaraciones fueron hechas este viernes durante la conferencia matutina que encabezó la Mandataria, en la que además explicó que el monarca español tiene prevista una estancia corta en México, ya que su principal motivo de viaje es asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara, Jalisco.
Sheinbaum señaló que el debate sobre los pueblos originarios, los abusos de la conquista y el tema del perdón no ha impedido la relación entre México y España, al subrayar que los vínculos bilaterales “siempre han existido en todos los ámbitos” y nunca se han interrumpido.
Explicó que recientemente han sostenido encuentros empresarios españoles con funcionarios de su gobierno en áreas como Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de una amplia comunicación en materia turística.
Encuentro en Palacio Nacional
De acuerdo con lo dicho por la Presidenta, el encuentro en Palacio Nacional será una conversación de alcance limitado en tiempo, en la que se abordarán distintos asuntos.
Sobre el tema del reconocimiento histórico y los abusos de la conquista, Sheinbaum señaló que será parte de los puntos a tratar.
“Vamos a platicar con el Jefe del Estado español, voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista”, dijo.
Sheinbaum recordó que el rey Felipe VI ya ha realizado una declaración previa relacionada con este tema, aunque señaló que desconoce si en esta ocasión habrá un pronunciamiento adicional.
La relación México–España
El encuentro fue anunciado el 18 de junio por la Casa Real española en un mensaje, en el que se informó que la reunión se enmarca en una “intensificación de las relaciones bilaterales”.
Sheinbaum ya había anticipado que la reunión era probable y que la Secretaría de Relaciones Exteriores afinaba los detalles en coordinación con la cancillería española.
También se indicó que el Rey Felipe VI recibió una invitación para asistir al Mundial en México y que la visita actual se inscribe en una agenda de acercamiento diplomático tras tensiones previas entre ambos países.
La relación bilateral ha transitado por un proceso de distensión luego de diferencias surgidas desde 2019, cuando el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos de la conquista.
Luego, en distintas etapas, el gobierno mexicano mantuvo ese planteamiento y hubo episodios de distanciamiento diplomático, incluida la ausencia de representación española en la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.
El acercamiento reciente incluyó declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en las que se reconoció el “dolor e injusticia” hacia pueblos originarios en América, así como comentarios posteriores del Rey Felipe VI sobre la existencia de “muchos abusos” en la época colonial, lo que fue interpretado por el Gobierno mexicano como un gesto de acercamiento.