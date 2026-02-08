$!Sheinbaum inicia entrega de viviendas en Nuevo León; meta es de 80 mil casas en la entidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la entrega de 53 viviendas en el desarrollo habitacional “Villas de Palmanova”, en el municipio de Juárez, en Nuevo León, como parte del programa “Vivienda para el Bienestar“, cuyo objetivo es construir un total de 80 mil casas en la entidad.
Durante su intervención, la mandataria destacó que su administración busca consolidar el acceso a la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía.
“Si se fijan, ¿Qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas.”, señaló Sheinbaum.
La Presidenta explicó también que se han reducido los requisitos para facilitar el acceso a los créditos del Infonavit, pues, indicó que ahora los trabajadores con ingresos de uno o dos salarios mínimos y con apenas seis meses de antigüedad pueden acceder a una vivienda con una medida mínima de 60 metros cuadrados según estándares internacionales.
Asimismo, destacó que más de 5 millones de mexicanos se han beneficiado del programa de reducción de créditos impagables del Infonavit.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la meta sexenal para Nuevo León asciende a más de 80 mil viviendas que se distribuirán en 67 mil casas construidas por el Infonavit, 10 mil por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 4 mil mediante el Fovissste, además de la entrega de escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
El evento en Nuevo León marcó el cierre de una gira de fin de semana que inició en Michoacán y continuó en San Luis Potosí, donde Sheinbaum supervisó obras de infraestructura, inauguró planteles educativos y entregó apoyos de programas sociales.
Inaugura Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí
El sábado, la Presidenta anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrán la beca Gertrudis Bocanegra para “ayudarles” en el pago del transporte y otros gastos.
“Para los estudiantes de educación superior por qué se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superiores. Entonces, decidí tener una beca con el plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Una beca para los estudiantes de universidad que es la misma de preparatoria”, señaló.
Además, anunció más recursos federales para ampliarla con laboratorios y aulas y se comprometió a resolver la federalización de las telesecundarias.