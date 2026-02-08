$!Sheinbaum inicia entrega de viviendas en Nuevo León; meta es de 80 mil casas en la entidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la entrega de 53 viviendas en el desarrollo habitacional “Villas de Palmanova”, en el municipio de Juárez, en Nuevo León, como parte del programa “Vivienda para el Bienestar“, cuyo objetivo es construir un total de 80 mil casas en la entidad.

Durante su intervención, la mandataria destacó que su administración busca consolidar el acceso a la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía.

“Si se fijan, ¿Qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas.”, señaló Sheinbaum.

La Presidenta explicó también que se han reducido los requisitos para facilitar el acceso a los créditos del Infonavit, pues, indicó que ahora los trabajadores con ingresos de uno o dos salarios mínimos y con apenas seis meses de antigüedad pueden acceder a una vivienda con una medida mínima de 60 metros cuadrados según estándares internacionales.

Asimismo, destacó que más de 5 millones de mexicanos se han beneficiado del programa de reducción de créditos impagables del Infonavit.