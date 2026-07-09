Sheinbaum insiste: acusa a Ken Salazar de omisión y mentira en caso ‘El Mayo’ Zambada

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al ex Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de incurrir en omisión y mentira en el caso de la detención y el traslado a territorio estadounidense del capo Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que su Gobierno considera que hubo omisión y mentira por parte del ex diplomático estadounidense y señaló que se solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar este señalamiento a la carpeta de investigación ya abierta sobre el caso.

“Lo decimos todos los días en la relación que tenemos y, en este momento, consideramos que hubo omisión y mentira por parte del ex Embajador. Y por eso le planteamos a la Fiscalía que, dado que tiene abierta una carpeta de investigación sobre este tema, incorporara esta parte en la carpeta de investigación; es muy relevante”, declaró.

El miércoles, Ken Salazar, ex Embajador de Estados Unidos en México, había reiterado que la operación para trasladar a Zambada a territorio estadounidense en 2024, mediante un avión privado que aterrizó en Nuevo México, no fue una operación del Gobierno estadounidense.

En el mismo vuelo viajaba Joaquín Guzmán López, otro presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

La postura del ex diplomático surgió luego de que Sheinbaum Pardo asegurara, en días recientes, que un reportaje periodístico contradecía la versión oficial de Estados Unidos, expresada por Salazar en julio de 2024, respecto a que ese País no participó en la operación que trasladó a “El Mayo” Zambada.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla con claridad”, escribió Salazar en un mensaje difundido en la plataforma X, en el que también señaló que su Gobierno comunicó al Gobierno mexicano que no se trató de un avión, ni de un piloto, ni de una operación propia de Estados Unidos.

El ex Embajador añadió que aborda este episodio en su libro “Fronteras: Mi Lucha por un Estados Unidos incluyente”, en un capítulo titulado “La puerta se cierra”.

Sheinbaum Pardo respondió que Salazar no explicó por qué la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentó el avión utilizado en el traslado de Zambada en una feria, lo cual, dijo, representa una contradicción con la versión del ex diplomático.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI; esa es la contradicción. El ex Embajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presentó el avión como un operativo del FBI en una feria. El problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del ex Embajador”, sentenció.

El caso del traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos ha derivado en señalamientos cruzados entre el Gobierno mexicano y el ex Embajador Salazar, mientras la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación sobre las circunstancias de la operación.