Sheinbaum insiste en que ninguna agencia gubernamental de EU realiza operativos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este viernes en que ninguna agencia gubernamental de Estados Unidos realiza operativos contra el crimen organizado en territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, reiteró que su gobierno busca una relación bilateral de respeto con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin injerencias ni subordinación.

La Mandataria nacional fue cuestionada por un reportero si considera que existe una campaña para alarmar a la población respecto a una posible intervención militar de Estados Unidos en el territorio nacional o para generar la percepción de que su administración es débil ante posibles amenazas a la soberanía.

“Lo que yo sí le puedo decir al pueblo de México es que nosotros no aceptamos injerencismo. Hay una relación histórica con el Gobierno de los Estados Unidos, en muchos temas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, con el Comando Norte, hay colaboraciones, coordinaciones, en el marco de principios de confianza mutua, de defensa de la soberanía, de no intervención”, respondió.

“Nuestra idea es tener la mejor relación posible con Estados Unidos, una relación de respeto y de no subordinación. Defendemos la soberanía nacional y colaboramos y nos coordinamos en el mejor ambiente, pero no aceptamos el injerencismo que había antes. Queremos una muy buena relación con Estados Unidos y en eso estamos. Lo que no aceptamos es una subordinación. Lo que hacemos es un trato como igual”.

Sheinbaum Pardo volvió a referirse a la polémica desatada por una publicación de la Embajada de Estados Unidos en México, que informó el 14 de mayo que agentes estadounidenses, junto con autoridades federales mexicanas, desmantelaron tres laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.

“No participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México. Hay coordinación, hay colaboración, incluso la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, está certificada por agencias de los Estados Unidos, pero que en las operaciones en México no participan”, sostuvo.

Asimismo, cuestionada respecto a las razones por las que el Gobierno de México todavía permitía la certificación de elementos de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia, por parte de autoridades extranjeras, la Presidenta recordó que se trataba de acuerdos adoptados en sexenios anteriores y cuya prevalencia debería ser explicada por Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.

“¿Por qué agencias de Estados Unidos certifican a la Policía Militar?”, le preguntó un reportero.

“Es algo que viene de hace mucho tiempo. Esta certificación de la Agencia de Investigación Criminal, es de la Fiscalía General de la República, y viene de mucho antes del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, respondió Sheinbaum Pardo.

“¿Y le parece bien o habría que cancelarla?”, le insistió el periodista.

“Pues hay que preguntarle al Fiscal qué sentido tiene esta certificación y que el Fiscal pueda informarlo”, subrayó la Mandataria, quien también aprovechó para hablar sobre las ventajas de la colaboración con las autoridades de Estados Unidos en temas como las acciones para frenar el tráfico ilegal de armas.

“¿Nosotros certificamos a alguna policía de Estados Unidos?”, cuestionó el reportero.

“No, pero sí hacemos algo, damos información para que haya operativos del otro lado de la frontera. Por ejemplo, una información que se dio sobre lo que estaba ocurriendo en Arizona, operaron las fuerzas del Gobierno de los Estados Unidos para incautar droga en armas”, reveló la Presidenta.

“Por primera vez Estados Unidos tiene como una de sus prioridades incautar armas de Estados Unidos a México. En el pasado fue al revés, con el ‘Rápido y Furioso’ metieron armas a México con la idea de que algún día iban a detener a personajes de la delincuencia organizada, ahora, desde la primera llamada que tuvimos con el Presidente [Donald] Trump, incautan armas”, agregó.