Sheinbaum insiste en que violencia contra mujeres de Salinas Pliego no puede permitirse

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como violencia los calificativos con los que el empresario Ricardo Salinas Pliego se refirió a las periodistas Sabina Berman Goldberg, Denise Dresser Guerra y Vanessa Romero Rojas, a quienes llamó con palabras ofensivas a través de sus cuentas personales en redes sociales.

Sheinbaum Pardo afirmó que ese tipo de expresiones “no puede permitirse”, tanto por el cargo que ostenta como por su deber de proteger a las mujeres del País.

Durante su conferencia matutina, afirmó que la agresión verbal de Salinas Pliego no puede tratarse como algo cotidiano.

“No podemos dejar pasar el uso de estos adjetivos para tres mujeres periodistas. Repito: algunas coinciden con nosotros, algunas no, pero no puede pasarse como si fuera algo normal; no, no es normal, es violencia”, dijo.

El 9 de julio, Salinas Pliego publicó diversos mensajes en su cuenta de la red social X, donde acusó a Sheinbaum Pardo de utilizar ese señalamiento en su contra como un distractor frente a la situación económica y de seguridad que enfrenta el País.

Además, reiteró que no está obligado a tolerar lo que consideró como “abusos de poder” por parte de las periodistas.

Salinas Pliego escribió que la Presidenta tiene las prioridades equivocadas, al enfocarse en defender a quienes lo atacan públicamente, mientras –según su opinión– el País enfrenta un incremento del narcotráfico, contrabando, robo de combustible, debilitamiento económico y desmantelamiento institucional.

En su mensaje del 10 de julio, Sheinbaum Pardo sostuvo que, además de su investidura, cualquier persona de la sociedad debería señalar actos de violencia como los cometidos por Salinas Pliego.

“Me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro País, pero creo que todas y todos debemos hacerlo”, añadió.

Respecto a los adeudos fiscales de Salinas Pliego, Sheinbaum Pardo recordó que los juicios en contra de sus empresas, como Grupo Elektra, TV Azteca y Total Play, llevan más de 16 años sin resolución definitiva debido a la interposición constante de recursos judiciales. La mandataria refirió que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el caso.

“La decisión la va a tomar la nueva Corte, o creo que –incluso– hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente la nueva Corte, sino la Corte que está hoy y tiene que hacerse con justicia”, señaló.

El 9 de julio de 2025, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la legalidad de un crédito fiscal por 2 mil 447 millones de pesos en contra de TV Azteca, correspondiente a omisiones del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2009.

La empresa había promovido un amparo contra la resolución emitida en abril de 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero dicho recurso fue desechado con una votación de dos magistrados contra uno.

Además de esta resolución, TV Azteca mantiene otro litigio ante el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por una deuda fiscal de 2 mil 615 millones de pesos, correspondiente al ejercicio 2013. En ambos casos, la televisora ha solicitado a la SCJN atraer los asuntos, pero el máximo tribunal del País rechazó ambas peticiones.

De acuerdo con registros judiciales, las deudas fiscales acumuladas de las empresas de Salinas Pliego ascienden a más de 50 mil millones de pesos.

La Administración del Servicio de Administración Tributaria ha embargado en diversas ocasiones instalaciones de TV Azteca, ubicadas en Periférico Sur, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Además, TV Azteca enfrenta una demanda ante una Corte federal de Nueva York por el presunto incumplimiento de una deuda estimada en 580 millones de dólares, presentada por tenedores de bonos internacionales en marzo de 2025.