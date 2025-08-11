Sheinbaum instala Comisión Presidencial para la reforma electoral; se convocará a la ciudadanía a un proceso de consulta

La Presidenta Claudia Sheinbaum instaló este lunes la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, y que tiene como objetivo hacer un diagnóstico sobre el modelo electoral actual y convocar a la ciudadanía a un proceso de consulta.

“Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia”, escribió en su cuenta de X la mandataria.

Junto al mensaje publicó una fotografía en la que aparece Pablo Gómez; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno; Jesús Ramírez, coordinador de Asesores; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia.

“Participación en reforma electoral será lo más amplia posible”

Esta mañana, durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la participación será lo más amplia posible y estará abierta a legisladores, partidos, consejeros del INE, organizaciones, integrantes de la oposición y la ciudadanía en general.