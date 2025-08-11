Sheinbaum instala Comisión Presidencial para la reforma electoral; se convocará a la ciudadanía a un proceso de consulta

La Presidenta Claudia Sheinbaum instaló este lunes la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, y que tiene como objetivo hacer un diagnóstico sobre el modelo electoral actual y convocar a la ciudadanía a un proceso de consulta.
“Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia”, escribió en su cuenta de X la mandataria.
Junto al mensaje publicó una fotografía en la que aparece Pablo Gómez; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno; Jesús Ramírez, coordinador de Asesores; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia.
“Participación en reforma electoral será lo más amplia posible”
Esta mañana, durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la participación será lo más amplia posible y estará abierta a legisladores, partidos, consejeros del INE, organizaciones, integrantes de la oposición y la ciudadanía en general.
Mientras que Pablo Gómez indicó que en octubre comenzarán foros, debates y consultas públicas sobre este el tema en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano.
El debate contempla desde el financiamiento a los partidos políticos, el propio régimen de partidos; el voto popular, si es electrónico o no, hasta la cantidad de recursos que se utilizan para las campañas y para la elección.
La Comisión llevará a cabo encuestas de opinión y las dará a conocer en octubre de 2025 y presentará conclusiones a la Presidenta de la República en enero de 2026.