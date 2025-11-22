$!Sheinbaum invita a concentración en el Zócalo el 6 de diciembre para celebrar los 7 años de la 4T

“Me olvidé de algo: Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar 7 años de Transformación.”, anunció.

En la inauguración Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , la Mandataria invitó a los chiapanecos a asistir al evento del aniversario de la Cuarta Transformación. Regresó al atril para anunciarlo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el movimiento “está muy fuerte”. Por lo que sectores como los empresarios, trabajadores, comerciantes, están de acuerdo con la Cuarta Transformación.

“Quiero decirles que estamos fuertes, nuestro movimiento está muy, muy fuerte. Y es que hay algo que no se entiende a veces de quienes quieren seguir con los privilegios del pasado. Fíjense, la mayoría de las y los mexicanos decidieron una Transformación en el País, en el 2018”, manifestó.



La mayoría de los mexicanos está con la 4T, dice

Sheinbaum dijo que la mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la Cuarta Transformación.

“Y de todos los sectores sociales, de todos los sectores: empresarios, trabajadores, comerciantes, están de acuerdo con la Transformación, campesinos, agricultores, están de acuerdo con la Transformación que inició en nuestro país”, indicó.



Pide a legisladores reforzar presencia en territorios

El jueves, la Presidenta pidió a legisladores de Morena, PVEM y PT reforzar su presencia en los territorios para informar directamente a la población sobre los avances de su administración.

El planteamiento se dio durante una reunión privada en Palacio Nacional, donde también se revisó el balance legislativo correspondiente a los primeros 14 meses de su gobierno.

Al terminar la reunión la presidenta publicó en redes sociales: “En Palacio Nacional, agradecí a diputadas, diputados, senadores y senadoras de nuestro movimiento la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo”, escribió.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la Presidenta les pidió intensificar el trabajo en territorio y detalló que la reunión incluyó un recuento del paquete de reformas impulsado en este periodo.

“Lo que quiere ella es que informen todo lo que se ha hecho en estos 14 meses de su gobierno”, explicó.

Sobre la concentración, dijo que es una reunión para informar sobre el movimiento.

“Tiene derecho a expresar su verdad sobre las políticas públicas que se han implementado en estos 7 años”, señaló Monreal.