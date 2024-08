Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, invitó a su toma de posesión al Presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Ello a pesar de que el 17 Marzo 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió el una orden de detención contra Putin, en relación con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el “traslado ilegal” de niños de la Ucrania ocupada.

“Hace unas semanas se recibió una nota oficial de la Cancillería de México, en la que se informó que la parte rusa fue invitada a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y se está considerando el tema de la participación de la delegación rusa”, dijo el agregado de prensa de la Embajada de Rusia en México, Andrei Zemsky, a la agencia rusa Sputnik.

“La invitación a Rusia para participar en la toma de posesión de Sheinbaum fue enviada al Presidente Putin [...] El Presidente ruso decidirá si participa él mismo en la ceremonia o designa a otro funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre”, señaló la Embajada de México en Rusia, citada por el diario ruso Izvestia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, el 7 de agosto de 2024, a la agencia británica Reuters, que el Gobierno de México envió notas diplomáticas a 208 naciones del mundo con las que mantenía relaciones y a 34 titulares de organismos internacionales de las que era miembro, para participar en la ceremonia de toma de posesión de Sheinbaum Pardo.

El 31 de julio de 2024, la virtual mandataria de la República electa adelantó, en conferencia de prensa, que habían enviado invitaciones a titulares de los poderes ejecutivos federales, “prácticamente a todo el mundo”, para su juramentación como Presidenta de México, con excepción de Ecuador y Perú, ello por la confrontación diplomática que habían tenido con el Gobierno mexicano.

“En concordancia con nuestro protocolo diplomático, el Gobierno de México remitió notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones para participar en la toma de posesión de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para la administración 2024-2030”, expuso el equipo de Claudia.

La noche del 6 de agosto de 2024, entrevistada, al salir de su casa de transición -ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, a pregunta expresa, la virtual Presidenta de la República electa, que la invitación en el caso de Rusia no tenía nada de particular.

“Doctora ¿acerca de la invitación que se hizo a Vladimir Putin para venir a su toma de posesión?”, le preguntó un reportero.

“Ah, no, pues es que el próximo Secretario de Relaciones Exteriores [Juan Ramón de la Fuente Ramírez] invitó a todos los países con los que México tiene relaciones, con los que no tiene, pues no se invitó. Fue una invitación general, una nota diplomática que le llaman”, respondió Sheinbaum Pardo.

“¿Y ha habido respuesta ya?”, insistió el periodista.

“No, todavía no hay respuesta, pero es una invitación general que se hizo a todos los países donde México tiene relaciones, nada en particular”, reiteró.

También fue invitado Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela.

A los únicos dos mandatarios que Sheinbaum Pardo no invitó a su toma de posesión fueron a Daniel Noboa Azín, Presidente de Ecuador, y a Dina Boluarte Zegarra, Presidenta de Perú.

El Presidente López Obrador afirmó, el 26 de mayo de 2023, que mientras Dina Boluarte fuera la mandataria peruana, el Gobierno de México no entablaría relaciones económicas, ni sociales, con su homólogo de Perú, por lo que entregaría a Chile la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Boluarte es la primera Presidenta en toda la historia de la República de Perú, desde el 7 de diciembre de 2022, por sucesión constitucional, tras ser aprobada la tercera moción de vacancia contra Castillo Terrones, por parte del Congreso peruano, a consecuencia de un intento de autogolpe de Estado.