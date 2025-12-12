Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una conversación telefónica con el Papa León XIV este 12 de diciembre con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe y extendió una invitación formal al Pontífice para que visite México.

La Mandataria informó a través de sus redes sociales que durante la llamada estuvo acompañada por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum Pardo detalló que el Papa León XIV envió bendiciones y saludos a los mexicanos con motivo de la festividad guadalupana.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, expresó la Presidenta.

Destacó que tanto ella como el sumo Pontífice reconocieron el significado que la imagen guadalupana tiene para el pueblo mexicano, independientemente de las creencias religiosas de cada persona.