Sheinbaum invoca soberanía y ‘derecho a dudar’ de EU ante el caso Rocha Moya

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este 28 de mayo, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que México “tiene derecho a dudar” de las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, al insistir en que la Fiscalía General de la República determinó que la documentación remitida desde Washington no reúne las pruebas suficientes para proceder penalmente en territorio nacional.

“Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, declaró, quien advirtió que su Gobierno no actuará contra ningún funcionario o político únicamente a partir de acusaciones provenientes del extranjero.

Señaló que cualquier investigación debe sustentarse en evidencias presentadas conforme a las leyes mexicanas.

“Si hay personas que cometieron algún delito, por supuesto, pero que tengan pruebas con base en las leyes mexicanas”, añadió.

Sheinbaum Pardo sostuvo que su administración no busca encubrir a funcionarios de Morena, sino defender la soberanía nacional e impedir que acusaciones provenientes del exterior determinen decisiones políticas internas sin sustento judicial.

“Porque de otra manera, entonces se determina desde afuera, sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, si se queda gobernando uno o no, también es un tema de soberanía”, sostuvo.

Relató que, al recibir la petición estadounidense, consultó a la FGR sobre la existencia de elementos suficientes para proceder, y que el organismo respondió negativamente.

“Llega esta orden, le pregunto a la Fiscalía qué opinión tiene, si hay suficientes pruebas para lo que se está pidiendo, y la Fiscalía contesta: no hay pruebas, no hay suficientes pruebas”.

A partir de ello, la Fiscalía abrió sus propias investigaciones.