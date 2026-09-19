Sheinbaum iza bandera a media asta por víctimas del 19-S

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 19 de septiembre de 2026, en el Zócalo de la Ciudad de México, el izamiento de la bandera nacional a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017.

A las 07:15 horas, la Presidenta de México salió de Palacio Nacional y se dirigió al asta bandera monumental de la Plaza de la Constitución, donde realizó el izamiento del lábaro patrio.

Durante la ceremonia, la banda de guerra y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interpretaron el “Canto a la Bandera” y ejecutaron el toque de “Silencio” como homenaje a las personas que perdieron la vida en ambos terremotos.

Al acto asistieron Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la SEDENA, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR).

También estuvieron presentes el comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briceño; Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, y Eduardo De Agüero Le Duc, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana.

Tras el homenaje, el Gobierno de México convocó a la población a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para las 12:00 horas, tiempo del centro, del mismo 19 de septiembre.

Según informaron las autoridades federales, durante el ejercicio se activarían la alerta sísmica y un mensaje de alerta vía teléfono celular para dar inicio a los protocolos de actuación ante un eventual sismo.

“La prevención es nuestra fuerza”, difundió el Gobierno de México como parte de la convocatoria al simulacro.

El 19 de septiembre concentra dos de los episodios sísmicos más graves en la historia reciente del país: el terremoto de magnitud 8.1 de 1985, que devastó amplias zonas de la capital, y el sismo de magnitud 7.1 de 2017, que causó daños en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, el Estado de México y otras entidades.