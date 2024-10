“Piénsenlo solo por un momento, si el objetivo hubiera sido que la Presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho la reforma al estilo Zedillo, no, eso es autoritarismo, nosotros somos demócratas”, insistió.

El Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, no saludó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández -Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, pero la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sí lo hizo.

”¡Claudia, entiende, la justicia te defiende!”, “¡Claudia, entiende, la democracia no se vende! “¡Presidente, anota, la justicia no se vota!”, y, “¡Nosotros conciliamos, no polarizamos!”, arengaron los miles de trabajadores del PJF, a quienes se unieron grupos de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Libre de Derecho.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio a conocer el resultado de la votación y dijo que la prórroga del paro abría una oportunidad de diálogo con la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo.

“Este resultado es expresión de la legítima intención de entablar un diálogo real y respetuoso con la titular del Poder Ejecutivo Federal y los integrantes del Poder Legislativo, debido a que en la tramitación de la llamada reforma judicial, las personas juzgadoras no fueron escuchadas con respeto ni con el ánimo verdadero de mejorar la entonces iniciativa de modificaciones constitucionales; se cancelaron las participaciones de la representación de JUFED en los Estados; se atropellaron las propuestas de las personas juzgadoras y trabajadoras, se les minimizó y se les dejó en claro que la reforma ‘iría porque iría’”, dijo la asociación civil.

“Sin embargo, hoy, al cambiar los actores políticos y arribar una nueva titular al Poder Ejecutivo Federal, las condiciones para un diálogo se posibilitan. Y debido a ello, esta votación prórroga la suspensión temporal de actividades, con atención de casos urgentes, para una fecha por determinar en función de la concreción del diálogo real con ambos poderes”, abundó la JUFED, que también indicó que en la consulta votaron mil 342 juzgadores, quienes respondieron a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la conclusión de la suspensión de labores el 02 de octubre de 2024?”.

Según la JUFED, los resultados no fueron certificados por notario, no obstante que se realizaron las gestiones necesarias para contar con la presencia de un fedatario, sin que se obtuviera respuesta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

El escrutinio, sin embargo, lo llevaron a cabo Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, así como los magistrados Fabricia Contreras Perales y Juan Alfonso Patiño Chávez, directores de Organización y Jurídico, respectivamente, de la misma asociación civil, en la sede del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Primer Circuito, ubicado en el Palacio de Justicia de San Lázaro.

Tras rendir protesta como presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio del “segundo piso” de la autodenominada “cuarta transformación”, en el que las mujeres conducirían, según ella, el destino del país.

“El 2 de junio de este año, el pueblo de México de forma democrática y pacífica dijo fuerte y claro que es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy 1 de octubre de 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México y también hoy después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 500 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación”, dijo Sheinbaum Pardo.