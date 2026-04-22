$!Sheinbaum lanza estrategia de salud mental para jóvenes centrada en prevención y atención temprana

“A esta actividad se suma lo que presentamos hoy, el ABC de las emociones, que tiene seis ejes principales. Nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema, que sienten que requieren atención”, señaló.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que se trata de una política integral construida durante meses y que ya ha sido probada en algunos planteles educativos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles una estrategia nacional de salud mental dirigida a jóvenes , basada en el programa “ABC de las emociones”, que busca atender factores de riesgo, fomentar valores y promover el cuidado colectivo desde escuelas, familias y comunidades.

Detalló que la estrategia contempla campañas masivas de sensibilización, la distribución de millones de materiales educativos, actividades semanales en escuelas, participación de servidores públicos y el fortalecimiento de servicios de atención profesional.

Sheinbaum subrayó que el espacio principal de intervención serán las escuelas, donde se concentrará la mayoría de las acciones.

Como parte del programa, se implementarán actividades periódicas en aulas y espacios escolares. Además, anunció la participación directa de funcionarios públicos: “Hasta la presidenta de la República va a ir a leer a las escuelas. Todos los servidores públicos del gobierno federal, todos los que se quieran incorporar de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales, juntas y juntos vamos a ir a las escuelas capacitados previamente por profesionales de la salud”.

La estrategia también incluye asambleas con madres y padres de familia, así como el fortalecimiento de la Línea de la Vida, que ampliará su cobertura más allá de adicciones.

Asimismo, destacó que cerca de “2 mil profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos o trabajadores de servicio social que están siendo capacitados para también ir a las escuelas” serán desplegados para atención directa.



Ataques de jóvenes perpetrados en escuelas

El anuncio de la estrategia nacional de salud mental para jóvenes ocurre en un contexto marcado por hechos recientes de violencia en entornos escolares que han generado preocupación social.

Uno de ellos fue el ocurrido el pasado 24 de marzo en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un estudiante de 15 años asesinó a dos maestras con un arma hechiza que ingresó al plantel oculta en una funda de guitarra.

El caso, que incluyó la difusión previa de contenido violento en redes sociales y líneas de investigación sobre posibles influencias digitales, evidenció fallas en la detección oportuna de riesgos y en el acompañamiento emocional de adolescentes.

A este hecho se suma el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en septiembre de 2025, donde un joven de 16 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca por otro alumno dentro del plantel.

El caso derivó en protestas estudiantiles, suspensión de clases presenciales por varios meses y la implementación de nuevas medidas de seguridad, incluyendo controles de acceso y reforzamiento de la infraestructura.



Teotihuacán: un caso “lamentable”, pero no detonante

Durante la presentación, Sheinbaum hizo referencia al ataque ocurrido el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre armado disparó contra turistas, causando la muerte de una mujer canadiense y dejando al menos 13 personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, planeó el ataque durante días, visitó el lugar en varias ocasiones y se hospedó en hoteles cercanos.

Autoridades señalaron que podría tratarse de un caso influenciado por el fenómeno “copycat”, relacionado con la imitación de ataques violentos ocurridos en otros países.

Al respecto, la Presidenta aclaró que la estrategia de salud mental no surge como respuesta a ese hecho.

“Esta estrategia viene de mucho antes, no es en respuesta a lo que ocurrió en Teotihuacán. Es una estrategia que venimos trabajando”, afirmó.

No obstante, calificó el ataque como “un caso muy lamentable” y señaló que la investigación sigue en curso. “El caso de Teotihuacán y este joven en particular, qué lo motivó, qué lo llevó, es parte también de la investigación que continúa”, dijo.



Prevención y factores de riesgo

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó que el programa busca intervenir antes de que los problemas se conviertan en trastornos.

“Está enfocado fundamentalmente a lo que tiene que ver con los adolescentes y también atender los factores de riesgo, no nada más atender el problema como enfermedad o como trastorno mental, sino los factores de riesgo”, explicó.

En ese sentido, citó datos de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que muestran vulnerabilidades en población joven.

“La población adolescente tiene en general mayores niveles que la población adulta en psicológico 10 por ciento, en comportamiento suicida en 3.3 por ciento, en exposición a la violencia en 18.1 por ciento y consumo de drogas en 4.7 por ciento”, detalló.

Escuelas como eje de intervención

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el programa contempla la impresión de 18 millones de guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

“Estas guías fundamentalmente están pensadas para los estudiantes de tercero de secundaria y para el bachillerato”, dijo.

Añadió que los materiales buscan facilitar el diálogo sobre emociones y riesgos.

“Vamos a encontrar información clara sobre qué se significa tener salud mental, sobre cómo podemos trabajar nuestras emociones, sobre qué efectos tienen las redes sociales y cuándo alertarnos y pedir ayuda”, explicó.

También anunció que, a partir de mayo, se establecerá una hora semanal dedicada a actividades socioemocionales.

“Vamos a impulsar que todos los estudiantes de tercero de secundaria y de todo el bachillerato tengan una hora semanal de actividades recreativas de integración de reflexión sobre sus sentimientos”, indicó.

Además, se convocará a las familias a participar activamente en la vida escolar.

“En el nuevo ciclo escolar vamos a convocar en todas las escuelas asambleas con madres, padres de familia, personas cuidadoras de los adolescentes para platicar cómo acompañarnos mejor”, señaló.



Participación social y atención directa

La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez, destacó que la estrategia comenzará a implementarse en mayo con campañas y actividades escolares.

“La participación de todas las familias, de madres, de padres, de hermanos, de abuelas, de abuelos, de tías, de tíos, todos, todos somos importantes y tenemos que estar cerca de los jóvenes”, afirmó.

También subrayó la importancia de los canales de atención.

“Si un padre o una madre de familia no sabe qué hacer porque su hijo tiene algún problema, que llame. Si un joven no tiene con quién hablar sobre lo que está sintiendo y si alguien reconoce que su amigo, su amiga está pasando por un momento difícil, hablen a la línea de la vida”, indicó.