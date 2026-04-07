Sheinbaum lanza Servicio Universal de Salud mediante decreto presidencial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la publicación de un decreto presidencial para crear el Servicio Universal de Salud en México, una reforma que integrará todas las instituciones públicas de salud del país bajo un esquema de atención unificada y generará una nueva identificación oficial que sustituirá paulatinamente las credenciales del IMSS y del Issste.

“El objetivo es que cuando nosotros dejemos el Gobierno, cualquier mexicano mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, declaró Sheinbaum Pardo al presentar la medida.

La nueva credencial de salud podrá tramitarse con los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía —pasaporte, credencial del INE, cédula profesional, tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o cartilla—; documento probatorio de identidad —acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad o documento migratorio—; Clave Única de Registro de Población; comprobante de domicilio; y teléfono de contacto.

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, informó que la primera etapa de credencialización arrancará la semana del 13 de abril y contempla el registro de casi 100 millones de personas.

El proceso iniciará con los adultos de 85 años y más, quienes podrán registrarse entre el 13 y el 30 de abril de 2026.

“Hemos diseñado el orden en el que vamos a iniciar como lo había comprometido la Presidenta”, precisó.

Eduardo Clark, Subsecretario de Salud, calificó la medida como un hecho sin precedente en la historia del País.

“Es un proceso histórico porque nunca en la historia de nuestro País había ocurrido esta propuesta de integración de poner toda la infraestructura del sistema público al servicio de todas y todos Mexicanos”, señaló.

Clark detalló que a partir de enero de 2027 se activará un intercambio de servicios especializados que incluirá laboratorio, imagen y radioterapia entre las distintas instituciones.

La credencial estará vinculada a una aplicación móvil que permitirá consultar su versión digital desde el momento de su expedición.

Para 2027, la plataforma habilitará también la gestión de citas para atención médica y la consulta del historial clínico y expediente del paciente.