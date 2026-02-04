$!Sheinbaum llama a empresarios a impulsar inversiones y prevé un mejor 2026 para México

CIUDAD DE MÉXICO._ Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que congregó a más de mil representantes de la iniciativa privada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su optimismo de que a México le irá mejor en 2026 en materia económica, por lo que invitó a los empresarios mexicanos a seguir impulsando el desarrollo nacional. “Siempre que hay inversión pública se potencia con la inversión privada y esa es la invitación que hacemos hoy. México tiene certidumbre, puedo asegurárselos, el Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera, y eso se nota en la Inversión Extranjera Directa que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy”, dijo. “No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro País y pues invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos”.





Sheinbaum Pardo agradeció además a las 32 empresarias de todo el País que sirven de enlace en cada una de las entidades para promover inversiones como parte del Plan México, en coordinación con la Secretaría de Economía federal y de cada estado. “Soy muy optimista del 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos, nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador, con valores y eso nos da una fortaleza única”, agregó. “Este año, como ven, pinta todavía mejor que el anterior, quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros, me da mucho gusto, dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”.

La Presidenta recordó que el martes se anunció un esfuerzo muy importante de inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos que potenciará la infraestructura en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas. Apuntó que tan solo en 2026, se destinarán 722 mil millones de pesos adicionales, que representan 2 por ciento del PIB, a lo que estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año. Por su parte, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que a un año de la presentación del Plan México y con la participación de los 32 comités estatales, se logró aumentar el portafolio de inversiones de 367 mil 900 millones de dólares a 406 mil 800 mdd; los proyectos subieron de 2 mil 241 a 2 mil 539 y los empleos que se generarán aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil.

Un grupo de sinaloenses estuvo presente en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones. ( )

El director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, Roberto Lazzeri Montaño, anunció que en coordinación con la banca comercial se detonará el financiamiento para las Pequeñas y Medianas Empresas con garantías en Créditos Pymes de hasta 20 millones de pesos para sectores prioritarios del Plan México, de hasta 80 por ciento para créditos de primera vez y una reducción de los costos de financiamiento del factoraje; y anunció que retomarán los 32 consejos consultivos. La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, destacó la coordinación del Gobierno de México con el sector empresarial con acciones como el programa Hecho en México, la reducción de trámites burocráticos, reglas claras para impulsar la inversión energética, la reforma a la Ley de Adquisiciones para aumentar el contenido nacional de compras públicas y la reforma de Aduanas para combatir el contrabando. También el establecimiento de aranceles para acabar con prácticas desleales de comercio, mesas semanales para impulsar las cadenas productivas de la industria farmaceútica, la construcción de 100 parques industriales, de los cuales 20 ya están en operación, entre otras acciones.