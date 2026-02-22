Sheinbaum llama a mantener la calma por bloqueos y enfrentamientos tras abatimiento de ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los ciudadanos a mantenerse en calma luego de los enfrentamientos y bloqueos registrados este domingo en diversos estados, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque la mandataria sostuvo que en la mayor parte del país las actividades se desarrollan de manera normal, llamó a la población a mantenerse informada. El Ejército y la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que fueron abatidos el líder criminal y otros seis presuntos delincuentes.

“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad“.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México“, publicó este domingo la Presidenta de México en sus redes sociales tras la situación de emergencia en al menos once estados.

Este domingo, mientras las fuerzas del orden llevaban a cabo el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que murió “El Mencho”, la presidenta se encontraba en San Pedro, Coahuila, en donde encabezó un evento público en el que entregó programas del Bienestar.

De acuerdo con su agenda oficial, esa sería su única actividad pública de este domingo para después regresar a Palacio Nacional.

Enfrentamientos y bloqueos

El operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, derivó en enfrentamientos y en una serie de bloqueos carreteros que se extendieron a por lo menos once estados del país, informaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, señaló que el despliegue federal en Tapalpa generó enfrentamientos en la zona. Indicó además que, a raíz del operativo, “individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades” en distintos puntos de esa región y en otras zonas del estado.

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos, informaron autoridades federales, y con corte a las 14:00 horas se contabilizaron 21 bloqueos carreteros activos.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros derivados de labores para la captura de objetivos criminales.

Los efectos de los operativos federales se extendieron a Guanajuato, donde se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en diversos municipios, incluyendo Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León, Purísima del Rincón y otros 17 municipios.

Otros estados también han registrado enfrentamientos y bloqueos que afectan la circulación y la seguridad ciudadana. En Nayarit, la Secretaría de Seguridad mantiene un operativo permanente antibloqueo y refuerza la vigilancia en puntos estratégicos para prevenir hechos delictivos.

FGR asume las diligencias

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias de esta operación, en la que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. Reconocemos la actuación del Ejército Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el Gabinete de Seguridad”.

“La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México“, publicó la fiscal Ernestina Godoy en sus redes sociales.