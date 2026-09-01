Sheinbaum llama a servidores públicos a evitar lujos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió su Segundo Informe de Gobierno con un llamado a los servidores públicos a conducirse con sencillez y humildad, y advirtió que la Cuarta Transformación debe mantenerse alejada de las excentricidades, los lujos y los gastos innecesarios.

El mensaje se pronunció en Palacio Nacional ante alrededor de 300 invitados, entre ellos gobernadores y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Mandataria dedicó los primeros minutos de su intervención a defender la austeridad republicana y sostuvo que el manejo de los recursos públicos obliga a quienes ocupan cargos a conducirse con responsabilidad.

“Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad”, advirtió.

Sheinbaum Pardo afirmó que durante años el Gobierno se alejó de las necesidades de la población y utilizó recursos públicos para beneficiar a unos cuantos, práctica que, según señaló, concluyó con la llegada de la Cuarta Transformación.

“Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y, lo digo claro, debe continuar de esa manera”, expresó.

El llamado se registró frente a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, luego de que el diario Reforma reveló en exclusiva que registros migratorios y de vuelos de Estados Unidos documentan 119 movimientos internacionales de la funcionaria estatal, 97 de ellos relacionados con vuelos privados.

Las palabras de la presidenta de la República fueron escuchadas además por los ministros de la SCJN presentes en Palacio Nacional, luego de que la propia Presidenta cuestionó la adquisición de vehículos para los integrantes del máximo tribunal y la intención de contratar seguros de gastos médicos mayores para 2027 con recursos públicos.

El posicionamiento coloca la austeridad republicana como eje discursivo del segundo año de la Administración federal, en un contexto en el que los señalamientos por gastos personales alcanzan a gobernadores, legisladores locales aliados y figuras cercanas al movimiento en el poder.