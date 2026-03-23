Sheinbaum llama a usar ‘vías multilaterales y no la invasión’ ante las diferencias entre EU y Cuba

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, se pronunció por la resolución de conflictos mediante las vías multilaterales y rechazó cualquier intento de invasión o solución violenta.

Este mensaje de la mandataria mexicana se da en el marco de la presión comercial del Gobierno de Donald Trump y la prohibición para el ingreso de combustible a la isla proveniente de otros países.

“Sí reivindicamos, siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación y que, frente a cualquier conflicto, lo que deben usarse son las vías multilaterales y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria“, indicó.

“Esas son las vías en caso de algún diferendo, de alguna solicitud, no un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta. Reivindicamos la autodeterminación del pueblo cubano, a definir ellos mismos su propio Gobierno”.

Sheinbaum Pardo insistió en que su administración se encuentra en contra de que Estados Unidos amenace con tomar represalias para evitar que llegue petróleo y ayuda humanitaria a Cuba de parte de otros países.

“Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe. Y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México”.



Cuba se prepara ante posible agresión

Un alto funcionario cubano aseguró este domingo que la isla comunista se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, pero insistió en que su país “no tiene disputa” con Washington.

“Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. “De verdad esperamos que no ocurra”, agregó.

“Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos” a negociar, afirmó Fernández de Cossio.

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas restablecían el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.