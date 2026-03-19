Sheinbaum llama al diálogo ante amenazas de la CNTE de ‘accionar’ durante el Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno mantiene mesas de diálogo abiertas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de que el magisterio disidente reiterara su amenaza de movilizarse durante el Mundial de Futbol, próximo a celebrarse en México, y en el marco del segundo día de un paro nacional de 72 horas que el organismo gremial encabeza en la Ciudad de México y varios estados del País.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó catalogar las acciones de la CNTE como un chantaje y llamó a que las manifestaciones sean pacíficas.

“Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaria de Gobernación, con el Secretario de Educación. En el pasado ni siquiera eso tenían en el periodo neoliberal”, señaló.

Cuestionó la lógica de los bloqueos en tanto existen canales de negociación abiertos.

“Si está la mesa abierta, para qué cierran una calle. Si está el diálogo abierto, qué sentido tiene cerrar una calle. O sea, antes no había el diálogo, pues se entiende que había presión, pero ahora está la mesa abierta de diálogo”, expresó.

Sheinbaum Pardo reconoció que algunas exigencias del gremio exceden la capacidad presupuestal del Gobierno, aunque aseguró que se buscan mecanismos de apoyo.

“Hay temas pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México”, indicó.

Recordó que en 2025 se otorgó un incremento salarial de 10 por ciento al magisterio.

En el primer día del paro, el 18 de marzo, contingentes de docentes disidentes provenientes de Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca se instalaron en el Zócalo capitalino.

Una marcha partió del Ángel de la Independencia hacia la explanada del Zócalo y derivó en un enfrentamiento con elementos de la Policía local, quienes intentaron impedir el ingreso de camionetas de sonido a la plaza.

Para el segundo día de actividades, la CNTE resolvió bloquear la intersección entre el Paseo de la Reforma y Bucareli a partir de las 9:00 horas, con una duración estimada de hasta las 15:00 horas.

Además, han advertido la posibilidad de organizar bloqueos en el aeropuerto de la Ciudad de México, visitas a la Secretaría de Gobernación u otras afectaciones en Palacio Nacional.

Durante la madrugada del viernes, el magisterio definiría el plan de acción del último día del paro.

Entre las principales exigencias de la CNTE figuran la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007, un incremento salarial, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La Coordinadora también insistió en que Sheinbaum Pardo se siente a negociar directamente con su Comisión Nacional Única de Negociación.