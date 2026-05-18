Sheinbaum llama al diálogo ante huelga de CNTE, que usará el Mundial como plataforma de presión

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación resolvió estallar su huelga nacional el 1 de junio de 2026 y planea utilizar el Mundial de Futbol, que arranca el 11 de junio con el partido México-Sudáfrica en la Ciudad de México, como plataforma de presión para exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007.

Ante el anuncio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apostó por el diálogo y aseguró que el Gobierno mantendrá las mesas de trabajo abiertas con el magisterio disidente.

Durante la Asamblea Nacional Representativa del 17 de mayo de 2026, el magisterio disidente resolvió iniciar la jornada de lucha en la capital del País.

Contingentes de al menos Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México y Michoacán arrancarán con bloqueos y manifestaciones desde el 1 de junio, mientras que Oaxaca —el contingente más numeroso— se integraría hasta el 25 junio.

La Coordinadora proyecta que el 80 por ciento de los manifestantes se concentre en la Ciudad de México y el 20 por ciento restante accione en el resto de los estados.

Entre las opciones para instalar el plantón figuran Paseo de la Reforma, el Zócalo y las inmediaciones del Estadio Banorte.

La CNTE perfila manifestarse en embajadas, hoteles de concentración y el propio Estadio Banorte, con la intención expresa de aprovechar la visibilidad internacional del torneo como instrumento de presión.

La principal demanda del magisterio disidente sigue siendo la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, a la que se suman exigencias de incremento salarial, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La Presidenta Sheinbaum Pardo, consultada respecto a la amenaza de paro, descartó catalogarlo como chantaje y llamó a que las movilizaciones sean pacíficas.

“Son algunos maestros, no son todos los maestros. Hay mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y se va a atender”, afirmó.

También subrayó la coexistencia de dos prioridades: “Hay que respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial, es la tarea de todo gobierno, vamos a trabajar bien como siempre lo hemos hecho”.

El conflicto entre el Gobierno federal y la CNTE se remonta a febrero de 2025, cuando Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que derivó en movilizaciones y bloqueos en varios estados. La iniciativa fue retirada el 18 de marzo de 2025.

El 24 de junio de ese mismo año, el Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para los burócratas que no cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro, con un impacto presupuestal de 36 mil millones de pesos.

Pese a esa concesión, la Coordinadora sostuvo que dicha medida no resolvía sus demandas de fondo.

En el primer día del más reciente paro, el 18 de marzo, docentes de Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca se instalaron en el Zócalo capitalino; una marcha derivó en un enfrentamiento con elementos de la Policía local.

El segundo día, la CNTE bloqueó la intersección del Paseo de la Reforma y Bucareli, y no se descartó que la jornada final incluyera acciones en el aeropuerto capitalino o en las inmediaciones de Palacio Nacional.

El Gobierno no precisó si descontará salarios a los docentes que se sumen al paro del 1 de junio, decisión que, según Sheinbaum Pardo, corresponde a cada entidad federativa.

La Coordinadora también insistió en que la Presidenta de la República se siente a negociar directamente con su Comisión Nacional Única de Negociación, algo que la Presidenta ha descartado formalmente, al delegar ese canal en la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y en Mario Martín Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública.