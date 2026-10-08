Sheinbaum llama ‘mucha grilla’ al destape del PVEM de Harfuch rumbo a 2030

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “mucha grilla” el destape de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como posible candidato presidencial para 2030, impulsado por el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco Coello.

Sheinbaum Pardo atribuyó el señalamiento a las dinámicas internas de los partidos políticos y descartó que algún integrante de su Gabinete esté enfocado en la sucesión presidencial.

“Es mucha grilla, la verdad. Son parte de sus promociones de los partidos políticos. Pero Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad”, afirmó.

Evitó pronunciarse respecto a una eventual candidatura del funcionario federal y subrayó la distancia temporal con el siguiente proceso electoral federal.

“El 2030 está muy lejos todavía. Entonces ya, los futurismos de los partidos, pues ya que si lo vería. No, no voy a hablar de eso, imagínate”, respondió.

Velasco Coello había comparado al Secretario de Seguridad con el actor Pedro Infante por su nivel de popularidad y dejó abierta la posibilidad de que compita por la Presidencia de la República en 2030, aunque reconoció que resulta prematuro abordar esa elección.

Recordó que su partido respaldó a García Harfuch en 2024, primero para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente para el Senado de la República.

La Presidenta defendió la trayectoria del secretario federal en materia de seguridad y destacó su permanencia en tareas de alto riesgo tras el atentado que sufrió en 2020, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México”, expresó.

Sheinbaum Pardo extendió el reconocimiento al resto de su equipo y aseguró que todos los integrantes del gabinete están dedicados “100 por ciento” a sus funciones y a enfrentar los retos económicos y de seguridad del País.