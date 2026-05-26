Sheinbaum: llamado a no ver TV Azteca fue opinión, no censura del Estado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió desde su conferencia mañanera, su exhorto del 25 de mayo de no ver los programas de Televisión Azteca (TV Azteca), al precisar que se trató de una opinión personal y no de un acto de censura gubernamental.

Aseguró que el dueño de la televisora, el empresario Ricardo Salinas Pliego, emprendió una campaña de información falsa contra su Gobierno como respuesta directa al pago de impuestos millonarios que sus empresas debían al Servicio de Administración Tributaria.

“No los estamos censurando, ayer dijeron todo lo que quisieron en sus programas. Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar. Porque el derecho a la información es constitucional. De informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad. Entonces, cuando digo ‘no vean una televisora’, pues es una opinión. Pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia”, declaró.

Respondió así a un comunicado que TV Azteca emitió el 25 de mayo, en el que la televisora calificó el exhorto presidencial como un acto directo de censura en su contra.

Sheinbaum Pardo rechazó esa acusación y afirmó que en su Gobierno existe plena libertad de expresión.

Sostuvo que no limitará lo que comunican las televisoras y precisó que, “en todo caso que se abran más espacios en televisión para tener competencia”.

Vinculó la postura editorial de TV Azteca con la disputa fiscal que el Grupo Salinas —conglomerado empresarial encabezado por Salinas Pliego— mantuvo con el fisco mexicano durante más de 18 años.

Afirmó que la televisora dejó de ejercer el derecho a la información para hacer política desde sus pantallas.

“¿Por qué están enojados? Pues porque tuvieron que pagar los impuestos que debían. Y ese enojo lo traducen en información falsa”, sostuvo.

El conflicto entre el Grupo Salinas y el Gobierno Federal escaló durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando las autoridades fiscales detectaron deudas millonarias de TV Azteca y de Elektra, empresa también del conglomerado.

El 13 de noviembre de 2025, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por unanimidad los recursos con los que ambas empresas buscaban evitar el cobro de sus adeudos, entre ellos un amparo de Elektra por 33 mil 306 millones de pesos.

Tras ese fallo, TV Azteca liquidó 10 mil millones de pesos, mientras que Elektra cubre su parte de la deuda total —de aproximadamente 32 mil millones de pesos— en pagos mensuales de alrededor de mil 200 millones de pesos.

Sheinbaum Pardo trazó un contraste con las prácticas de censura que, afirmó, caracterizaron a administraciones anteriores a 2018.

Señaló que en sexenios pasados los presidentes en turno contactaban directamente a televisoras y estaciones de radio para ordenar la remoción de periodistas incómodos, a cambio de contratos publicitarios o favores económicos.

“Toda la red que se estableció durante el periodo de Felipe Calderón para evitar hablar de lo que estaba ocurriendo realmente en el País. ¿A cambio de qué? De dinero a los medios, y de dinero directo a reporteros”, afirmó.

En ese mismo contexto, recordó que el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari vendió una televisora del Estado mexicano, y que Salinas Pliego la adquirió con un préstamo otorgado por el hermano del ex Mandatario.

A partir de esa referencia histórica, Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que la Fiscalía General de la República investigue la procedencia de los recursos con que el empresario adquirió la concesión en aquella operación de los años 90.

Respecto a la posibilidad de retirar la concesión de TV Azteca, descartó esa vía.

“Nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones porque eso es lo que ellos quieren, en todo caso que se abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia”, indicó Sheinbaum Pardo.