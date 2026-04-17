Sheinbaum llega a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona; mantendrá reuniones con diversos presidentes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realizará el sábado 18 de abril en Barcelona, donde se espera que se reúna con diversos jefes de Estado. Al grito de “¡Es un honor estar con Claudia hoy!, la mandataria fue recibida por mexicanos y mexicanas en la ciudad europea.

De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón. pic.twitter.com/yTc0iiPJqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

En declaraciones a medios de comunicación, Sheinbaum dijo que el mensaje que lleva México a la cumbre es el de “viva la paz”. En el marco de esta visita, la mandataria tiene programados encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, Presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026