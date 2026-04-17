Sheinbaum llega a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona; mantendrá reuniones con diversos presidentes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realizará el sábado 18 de abril en Barcelona, donde se espera que se reúna con diversos jefes de Estado.
Al grito de “¡Es un honor estar con Claudia hoy!, la mandataria fue recibida por mexicanos y mexicanas en la ciudad europea.
De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón. pic.twitter.com/yTc0iiPJqi— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)
April 17, 2026
De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón. pic.twitter.com/yTc0iiPJqi
En declaraciones a medios de comunicación, Sheinbaum dijo que el mensaje que lleva México a la cumbre es el de “viva la paz”.
En el marco de esta visita, la mandataria tiene programados encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, Presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados.
Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)
April 17, 2026
Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5
Además, se tiene programado que la Presidenta se reúna con la comunidad mexicana que reside en España y que el próximo domingo 19 de abril visite el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.
En su viaje a España la acompañan el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.