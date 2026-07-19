$!Sheinbaum llega a Nueva York para la final del Mundial; la reciben mexicanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum llegó durante los primeros minutos de este domingo a Nueva York, donde asistirá a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y compartió un video en sus redes sociales en el que mostró el recibimiento que le brindó un grupo de connacionales en el aeropuerto. En la grabación se observa a la Mandataria saludando a mexicanas y mexicanos que se acercaron para darle la bienvenida entre gritos de apoyo y música de mariachi. Sheinbaum estrechó manos, se tomó fotografías y agradeció las muestras de respaldo. Horas antes, el Gobierno de México informó que la Mandataria viajaría la noche del sábado a Nueva York a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que el vuelo comercial en el que estaba previsto su traslado fuera cancelado por las condiciones climáticas derivadas de los incendios forestales en Canadá, que han provocado humo y afectaciones en zonas de Estados Unidos.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el Gobierno federal señaló que la decisión de utilizar una aeronave militar se tomó “debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos”.

Encuentro trilateral de mandatarios anfitriones “Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del Presidente Donald Trump; también asiste el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Los jefes de Estado representan a las tres naciones anfitrionas”, informó el Gobierno de México. El mensaje agregó que el regreso de la Mandataria mexicana está programado para la noche del domingo. La información fue difundida después de que versiones periodísticas señalaran que el vuelo comercial en el que la Presidenta viajaría a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026 había sido cancelado. El vuelo Delta 2973, con salida programada desde Cancún a las 5:25 de la tarde y llegada prevista a las 10:10 de la noche al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, aparece como cancelado en la plataforma FlightAware. Sheinbaum se encontraba en Quintana Roo desde el viernes como parte de una gira de trabajo. Durante su estancia en la entidad había informado que asistiría a la final del Mundial 2026, que disputarán las selecciones de Argentina y España, tras recibir una invitación del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente Donald Trump invitó a la mandataria mexicana al evento deportivo. ( )



La relevancia diplomática de la Copa del Mundo La Mandataria explicó que decidió acudir al encuentro por considerar que la presencia de los líderes de los tres países anfitriones del torneo tenía relevancia diplomática. “Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, señaló en un video difundido este sábado. El Gobierno mexicano indicó que Sheinbaum asistirá al evento junto con Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes representan a las tres naciones organizadoras del torneo.

La crisis por incendios forestales en Canadá amenaza la final La visita ocurrirá en un contexto marcado por las condiciones climáticas que han afectado parte de la región. En Canadá, aproximadamente 950 incendios forestales permanecían activos hasta este sábado, muchos de ellos fuera de control, de acuerdo con datos del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC). La situación generó afectaciones por humo en zonas de Estados Unidos y abrió un intercambio de críticas entre autoridades de ambos países. La final del Mundial 2026 se disputará en un estadio al aire libre en Nueva Jersey, en medio de la preocupación por la calidad del aire derivada de los incendios forestales en Canadá.