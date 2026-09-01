Sheinbaum llega a su Segundo Informe de Gobierno con 68% de aprobación: encuesta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, registró una aprobación ciudadana del 68 por ciento en el mes de agosto de 2026, previo a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, de acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero.

El nivel de desaprobación hacia la mandataria se situó en un 32 por ciento durante el mismo periodo, según el sondeo.

El rubro relacionado con los apoyos sociales destacó como el de mejor valoración por parte de la población al alcanzar un 64 por ciento de opiniones favorables, mientras que la conducción de la economía se ubicó en segunda posición con un 50 por ciento de percepción positiva.

En contraste, las áreas de seguridad, combate al crimen organizado y a la corrupción registraron evaluaciones a la baja desde el pasado mes de mayo, con puntuaciones de opinión favorable del 13 por ciento, 11 por ciento y 14 por ciento, respectivamente.

En lo relativo a la seguridad pública, la opinión desfavorable aumentó de un 61 a un 76 por ciento en el último mes, cifra que representó el nivel de rechazo más alto registrado en este ámbito durante la actual administración.

Asimismo, el porcentaje de ciudadanos que consideró la inseguridad como el principal problema del país pasó del 52 al 65 por ciento en agosto.



Relación con Trump y T-MEC mejoran percepción

En el ámbito internacional, la percepción sobre el vínculo entre la presidenta de México y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mostró un avance al registrar un 41 por ciento de opiniones a favor, en comparación con el 35 por ciento del mes anterior.

Por su parte, la aprobación sobre la conducción de las negociaciones y revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también se incrementó, situándose en un 56 por ciento durante el mes de agosto en comparación con el 51 por ciento obtenido en julio.

El estudio de El Financiero también abordó la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. Respecto a este tema, el estudio mostró que el 45 por ciento tuvo conocimiento de este acontecimiento.

En ese sentido, el 59 por ciento opinó que este hecho representó una señal para iniciar investigaciones contra los políticos afectados, mientras que el 35 por ciento lo consideró como una medida de presión política de Estados Unidos que se debe rechazar.

Respecto a una lista de periodistas y políticos señalados en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum por emitir mensajes contrarios a la administración, las opiniones se mostraron divididas: un 49 por ciento de los entrevistados consideró que la difusión de este listado constituye una acción de carácter intimidatorio que atenta contra la libertad de expresión, en tanto que un 46 por ciento valoró que se trata de un esfuerzo válido para evidenciar noticias falsas o críticas.



Aprobación de Sheinbaum frente a otros mandatarios

En el marco de la presentación de estos datos, el analista de opinión pública y presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, señaló que el nivel promedio de aprobación de Claudia Sheinbaum, situado en 68 por ciento, la ubica en una posición destacada frente a administraciones previas al llegar a su Segundo Informe de Gobierno.

En entrevista con Azucena Uresti, Campos señaló que, con base en el promedio de las mediciones, Sheinbaum registra una aprobación 14 puntos porcentuales por encima de la obtenida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y 21 puntos superior a la registrada por Enrique Peña Nieto.

El especialista detalló que, bajo este promedio, Sheinbaum se consolidaría como la titular del Ejecutivo federal con mejor evaluación de los últimos seis presidentes de México.