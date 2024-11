Sheinbaum mantendrá política migratoria de AMLO; Trump va por deportación masiva

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo mantendrá el modelo de atención migratoria implementado durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, según él, tenía buenos resultados.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario dijo que la estrategia implementada por AMLO funcionaba y Sheinbaum instruyó a que se siguiera aplicando, con énfasis en el ámbito humanitario y considerando las causas de la movilidad humana.

Afirmó que, hasta la fecha, los cruces irregulares de migrantes en la frontera con EU disminuyeron en 76 por ciento desde diciembre del año pasado, cuando fue el pico de estos casos. No obstante, reconoció que el modelo podría mejorarse.

“Y los resultados son estos, han funcionado, el modelo está funcionando, por eso, la primera indicación fue: ‘vamos a cuidar y mantener el modelo’, porque vean ustedes, del 18 de diciembre de 2023, cuando fue el pico de estos encuentros en la frontera, los encuentros se refieren a cruces que por alguna razón no son regulares, cruces irregulares, ha habido una reducción del 76 por ciento”, detalló De la Fuente Ramírez.

“Este dato es realmente muy importante porque demuestra que el modelo que propuso México tiene muchísimos elementos, que ahora no es el momento de discutir, pero el modelo está funcionando y queremos que siga funcionando”, insistió.

“Hay, pues, todavía, siempre estos modelos son perfectibles, por supuesto, siempre se pueden hacer mejor y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero funciona, funciona bien y vamos a seguir en esa línea que es la que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum”.

En la gráfica presentada por el funcionario federal, se indicó que el 18 de diciembre de 2023 se registraron 12 mil 498 encuentros de personas en situación migratoria irregular, lo que representó el máximo histórico. Sin embargo, para el 5 de noviembre de 2024, dicha cifra disminuyó a 3 mil 002 casos.

Según lo expuesto por De la Fuente Ramírez, los flujos se estabilizaron a partir de julio de 2024, con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Asimismo, el titular de la SRE destacó la atención que brindaba la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), ya que contemplaba todo el ciclo completo de la migración. También afirmó que tan solo en el mes en curso ha habido cuatro reuniones sobre el tema en las que participaron funcionarios de diversas instituciones federales.

“¿Por qué es un modelo importante? Primero porque ha funcionado y segundo porque es bastante innovador, hay que decirlo con toda claridad, incorpora todos los elementos del ciclo migratorio, el origen, el tránsito, el destino y el retorno”, enfatizó.

“Y lo hace de una manera multidisciplinaria, con la participación de instituciones que tienen que ver desde luego con la Secretaría de Gobernación [SEGOB] y Relaciones Exteriores, que lo copresidimos, pero está toda la vertiente de seguridad, la vertiente laboral, que se vuelve muy importante, la vertiente de bienestar para cuidar y proteger los derechos de los migrantes”.

“Y la presidenta ha puesto énfasis en que se trata de un modelo humanitario, precisamente por eso, porque tiene como interés fundamental proteger los derechos de los migrantes y apoyarlos desde sus causas estructurales, cuando están en tránsito, cuando llegan a un lugar de destino que puede ser permanente o transitorio y cuando desean regresar”, añadió De la Fuente Ramírez.

Un día antes, Donald Trump advirtió que llevaría a cabo su plan de deportaciones masivas de migrantes, a pesar de sus costos, y que una de sus prioridades al asumir el cargo, sería fortalecer la frontera con México.

“No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí, no hay precio”, dijo durante una entrevista con la cadena NBC News.

“Obviamente, tenemos que hacer que la frontera sea fuerte y poderosa y, al mismo tiempo, queremos que la gente venga a nuestro país [...] Quieren tener fronteras y les gusta que la gente venga, pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente”, comentó.