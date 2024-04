Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, mantiene una ventaja de 17 puntos rumbo a la elección presidencial del 2 de junio de 2024.

Así lo indicó una encuesta del diario El Financiero, publicada este lunes, la cual señala que Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, obtuvo el 34 por ciento de la intención del voto.

Según el citado ejercicio estadístico, ante la pregunta de “Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted?”, Sheinbaum Pardo obtuvo el 51 por ciento de las preferencias electorales. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tuvo el 7 por ciento de la intención del voto.

De enero a febrero de 2024, Sheinbaum Pardo subió un uno por ciento en la intención del voto, mientras que Gálvez Ruiz aumentó un punto porcentual y Álvarez Máynez bajó un por ciento. Asimismo, el porcentaje de las personas indefinidas, se redujo del 9 al 8 por ciento, respecto al mes anterior.

La encuesta telefónica se realizó del 9 al 10 de abril de 2024, así como de los días 15 al 16 y del 21 al 23, del mismo mes y año, a mil 200 adultos mexicanos, de 18 años de edad o más, residentes del territorio nacional.

Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Los márgenes de error máximos fueron de +/- 2.8 puntos porcentuales, con el 95 por ciento de confianza estadística.

“El sondeo indica que las preferencias casi no se movieron en el primer mes de campañas, registrando variaciones de apenas 1 punto porcentual en el apoyo que obtiene cada una de las candidatas y el candidato a la Presidencia respecto del mes anterior. No obstante, el apoyo que las candidatas punteras captan entre la población que recibe apoyos o beneficios de programas sociales y la que no obtiene esos apoyos denota dos escenarios: entre el electorado beneficiario de programas sociales, Sheinbaum obtiene 64 por ciento de la intención de voto y Gálvez 21 por ciento, una diferencia de 43 puntos. En contraste, entre el electorado que no recibe beneficios o apoyos sociales, Gálvez lleva la delantera con 47 por ciento, 11 puntos adelante de Sheinbaum, quien registra 36 por ciento entre ese segmento”, detalló El Financiero.

“La encuesta arroja que 47 por ciento de los entrevistados no recibe ningún tipo de apoyo de programas sociales, mientras que del 53 por ciento que sí recibe, 12 por ciento lo recibe de manera directa, 32 por ciento reporta que el beneficiario es algún familiar, y 9 por ciento señala que ambos, tanto la persona como algún familiar, son beneficiarios”, agregó.

“Si bien la intención de voto para Presidente varió poco en este primer mes de campañas, la imagen de las candidatas registró algunas mejoras: la opinión positiva acerca de Sheinbaum tuvo una variación de 4 puntos, al pasar de 51 a 55 por ciento, mientras que la opinión negativa pasó de 33 a 30 por ciento”, abundó El Financiero.

“La opinión positiva sobre Xóchitl Gálvez registró una variación de 1 punto, de 38 a 39 por ciento, mientras que su opinión negativa bajó ligeramente, de 46 a 43 por ciento. Ambas candidatas mejoraron su imagen. Sin embargo, ese no fue el caso del candidato de MC, quien registró una opinión positiva de 17 por ciento, un punto menos que en febrero, y vio aumentar su opinión negativa de 37 a 43 por ciento. Según el sondeo, las personas entrevistadas perciben a Máynez criticando más que proponiendo, mientras que a Gálvez la perciben haciendo ambas cosas y a Sheinbaum la perciben principalmente haciendo propuestas”, dijo el diario.

“Al preguntar qué propuestas de este primer mes les llamaron más la atención, 15 por ciento mencionó apoyos y programas sociales, mientras que 12 por ciento mencionó las de seguridad pública, tema que se mantuvo como el más urgente a resolver”, señaló.

“Al momento de la encuesta, la participación probable en las elecciones se estima en un rango de entre 54 y 60 por ciento, según indicadores de interés en la elección y de probabilidad subjetiva de acudir a votar que arroja la misma encuesta, los cuales podrían moverse en las siguientes semanas”, detalló.