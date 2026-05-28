Sheinbaum mantiene su patrimonio sin cambios y reporta ingresos anuales de $1.7 millones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 28 de mayo su declaración patrimonial correspondiente a 2026 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que reportó ingresos anuales netos por un millón 791 mil 441 pesos, un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores derivado de contar ya con un año prácticamente completo al frente del Gobierno de México, sin registrar variaciones en su patrimonio.

Informó que sus percepciones provienen del ejercicio de su cargo, a las que se suman mil 441 pesos adicionales por rendimientos financieros.

El documento no refleja cambios en los bienes que ha mantenido desde antes de asumir la Presidencia: un departamento adquirido en 1999 mediante crédito con un valor de compra de 275 mil pesos y un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2013 adquirido de contado en 164 mil 900 pesos.

La declaración también refiere cuentas bancarias en BBVA y una tarjeta de crédito, sin modificaciones frente a ejercicios previos.

En la modificación patrimonial presentada en mayo de 2025, Sheinbaum Pardo había reportado ingresos anuales netos por 466 mil 136 pesos, cifra que correspondía únicamente a los primeros meses de su gestión presidencial iniciada en octubre de 2024.

En ese reporte ya figuraban el mismo inmueble y el mismo vehículo consignados en la declaración de 2026.

En la declaración inicial entregada el 29 de noviembre de 2024, tras asumir la Presidencia, notificó ingresos mensuales netos por 134 mil 290 pesos.

Ese expediente también asentó que durante 2023, cuando aún se desempeñaba como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, percibió ingresos por 583 mil 194 pesos.

La declaración inicial de 2024 incorporó además participaciones accionarias de 8 por ciento en las empresas Eli Cami y CIA y Sintacrom de México, ambas vinculadas al sector manufacturero.

Dichos registros no aparecen en las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2025 y 2026.