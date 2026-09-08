Sheinbaum matiza resultados de PISA y destaca alza mexicana en ciencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de los resultados de México en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 y sostuvo que la calificación de los estudiantes mexicanos aumentó en ciencias, luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reportara que 41.8 por ciento de los alumnos evaluados en el País se ubicó por debajo del nivel dos en las tres materias medidas.

“Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada País”, señaló al ser cuestionada respecto a la evaluación internacional.

Sobre el desempeño en lectura, donde los estudiantes mexicanos obtuvieron 408 puntos frente a los 461 del promedio de la OCDE, afirmó que esa asignatura “bajó en todos los países de la OCDE. De hecho, en México su disminución es mucho menor que en muchos otros países”.

Agregó que el organismo internacional asocia ese retroceso a las plataformas digitales.

“Lo asocian a las famosas plataformas digitales que hemos estudiado aquí. Entonces, no es exclusivo de México”.

Los datos del reporte muestran que México obtuvo 414 puntos en ciencias, ante 482 del promedio de la OCDE; 408 en lectura, contra 461; 388 en matemáticas, frente a 463, y 453 en resolución computacional de problemas, ante 500.

Respecto de la edición de 2022, matemáticas perdió siete puntos, un descenso que el organismo calificó como estadísticamente significativo; lectura también bajó siete y ciencias subió cuatro, variaciones que la OCDE consideró aproximadamente estables.

La proporción de alumnos mexicanos por debajo del nivel básico en las tres asignaturas duplicó el promedio de la organización, que se ubicó en 19.7 por ciento.

Solo 50 por ciento de los estudiantes del País alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente a 74 por ciento de la OCDE; 30 por ciento lo consiguió en matemáticas, contra 65 por ciento del promedio, y 50 por ciento en lectura, ante 69 por ciento.

Apenas 0.5 por ciento llegó a niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente a 11.9 por ciento del bloque.

Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, calificó el panorama mexicano como “obviamente grave” en entrevista con la agencia EFE, aunque situó el fenómeno en un contexto global.

“Globalmente, hemos visto una caída dramática, particularmente en las habilidades de lectura”.

Destacó que México “ha sido capaz de mantener sus resultados generales” pese a incorporar a más estudiantes desfavorecidos al sistema educativo, y planteó que el reto consiste en “elevar significativamente la calidad de los profesores”.

El informe también documentó carencias materiales en los planteles mexicanos: 72.6 por ciento de los alumnos estudia en centros con tutorías entre compañeros y 36.7 por ciento en escuelas sin escasez docente, pero únicamente 29.5 por ciento asiste a instalaciones sin carencias materiales.

Las brechas de género persistieron en la evaluación. Los estudiantes hombres superaron a las mujeres por 13 puntos en ciencias y 16 en matemáticas, mientras ellas obtuvieron 12 puntos más en lectura.

Schleicher atribuyó esa diferencia a la ausencia de modelos sociales.

“No puedes ser lo que no ves”, y pidió acercar a las escuelas a mujeres científicas, ingenieras y pilotos.

El componente digital de la evaluación arrojó que 47.4 por ciento de los estudiantes mexicanos utiliza inteligencia artificial semanalmente para aprender, mientras que solo 24.2 por ciento reportó ausencia de distracciones digitales y 27.2 por ciento estudia en planteles donde los teléfonos celulares están prohibidos.

Schleicher advirtió que quienes no emplean esas herramientas obtienen mejores resultados y sostuvo que “la tecnología debería hacer que los estudiantes piensen más, no facilitarles las cosas”.

Consideró que restringir el uso de teléfonos celulares constituye “un buen primer paso” para reducir la distracción en las aulas, planteamiento que coincide con la discusión abierta por Sheinbaum Pardo para regular su uso en los centros escolares del País.