Según el resultado final de los cómputo distrital, con 100 por ciento de las actas computadas, los registros del INE dieron cuenta que López Obrador obtuvo 30 millones 113 mil 483 sufragios; de los cuales 63 mil 863 provinieron de mexicanos que residían en el extranjero.

”Vamos a avanzar mucho, lo de la visita, pues va a depender de la agenda de la candidata, no no, es virtual Presidenta electa, que por cierto ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar. Sí me cepilló a mí que se pensaba que iba a ser [la mía] la elección más votada y miren, 61 por ciento la participación [con Sheinbaum Pardo]. Entonces terminan con esto [de los cómputos distritales], creo que tiene que ser el sábado, pero formalmente sábado o domingo”, comentó López Obrador.

Durante su conferencia de prensa expuso el dato de los cómputos distritales del INE, donde con 99.7944 por ciento de casillas computadas y una estimación de participación ciudadana del 61.0405 por ciento, Sheinbaum Pardo obtuvo la victoría, con 35 millones 859 mil 395 votos.

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, logró 16 millones 463 mil 265 de votos.

Mientras que el entonces candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez lleva un total de 6 millones 190 mil 844 votos, equivalente a un 10.3211 por ciento.

López Obrador consideró que sus adversarios no querían aceptar la nueva realidad, ni reconocer que el motor del cambio fue el pueblo.

”Luego hay que esperar porque vienen las impugnaciones. Ayer, estaba yo viendo una impugnación y es interesante decirlo porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad, ese es un problema que tienen”, abundó.

”¿Cuántas veces he dicho aquí? ¿Cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas? [...] Me tocó en una etapa conducir, pero el motor del cambio fue el pueblo, ¿por qué no aceptar eso?”, cuestionó, quien también dijo que le gustaría que durante los últimos meses de su Gobierno, ir con Sheinbaum a revisar obras y no solamente tener trato con ella en el escritorio.

”En mi caso, a mí me gustaría que si salimos juntos sea a ver obras y a supervisar más territorio que escritorio, aunque están de por medio de las plazas, pero eso no, no. He hablado con ella, le he mandado recaditos de felicitación”, agregó López Obrador.

“¿Quieren conocerlo? Bueno, el que le mandé el domingo en la noche ¿Lo quieren? A ver si lo tiene Beatriz [Gutérrez Müller], mi compañera, mi esposa, un día voy a hablar de ella en la mañanera, la voy a invitar porque me ha ayudado mucho”, expuso.